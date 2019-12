Het jaar volgens de VRT: 'Stel je voor dat we op de valreep nog een regering krijgen'

Anne-Lore Vanderhallen (eindredactrice) «Ik vermoed dat 2019 de geschiedenis zal ingaan als het jaar van het protest. De hele wereld kwam op straat: tegen corruptie, de klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, seksueel geweld tegen vrouwen, de politieke kaste. Je zult dat zeker terugzien in ons jaaroverzicht, dat we dit keer hebben opgevat als een film van het jaar – dus zonder voice-over. We laten de beelden zo veel mogelijk voor zich spreken, en geven waar nodig duiding via titels.»

HUMO De uitzenddatum is een stuk later dan vorig jaar.