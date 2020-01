Het vijfde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ is net afgelopen, maar daar maakt al een naam uit één van de vorige jaargangen zijn opwachting. Nicholas Arnst brak in 2013 door nadat hij tijdens zijn auditie voor ‘Belgium’s Got Talent’ de jury had verbluft met zijn goocheltrucs, en kreeg daarna zijn eigen programma op VTM, voor de duidelijkheid ‘Nicholas’ genaamd.