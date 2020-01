James Gray, regisseur van ‘We Own the Night’ en ‘The Immigrant’, goot Granns boek in een briljante film waarvoor het woord ‘broeierig’ is uitgevonden. Verwacht geen plotseling opduikende anaconda’s of woeste watervallen, maar prachtige scènes waarin mannen traag over de rivier dobberen, ongedierte van hun lijf slaan en langzaamaan beseffen dat hun zoektocht gedoemd is tot mislukking.