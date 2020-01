Gilles De Coster praat met de 'Procureurs': 'De witte mars voor Julie Van Espen heeft er ingehakt'

Gilles De Coster «Uit hoofde van zijn functie treedt een procureur zelden tot nooit op de voorgrond. Die relatieve anonimiteit is omgekeerd evenredig aan de onmogelijk te overschatten impact die een procureur op een strafonderzoek heeft. Hij – of zij, want vijf van de negen procureurs die ik interview zijn vrouwen – beslist over vervolging of seponering: een bijzonder zware verantwoordelijkheid. Soms moeten ze bij nacht en ontij beslissen om iemand in voorlopige hechtenis te nemen. Dat betekent per definitie dat ze een onschuldige persoon in de bak steken, want in een rechtsstaat ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is niet meteen een afweging van het genre: ‘Wat zal ik op mijn boterham doen, confituur of choco?’»

HUMO Was het makkelijk om hen over hun werk te laten vertellen?