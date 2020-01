Thomas Vanderveken: 'Herman Van Molle bestaat écht (en wandelvoetbalt)'

Thomas Vanderveken «Ik heb me laten vertellen dat televisieland op zoek is naar programma’s die je met het hele gezin kunt bekijken. In die optiek is het perfect te begrijpen dat de VRT op het idee is gekomen om ‘1 jaar gratis’ nieuw leven in te blazen. Want ik weet niet of je het je nog herinnert, maar daarin heb je een ‘achterban’, die op het blauwe, het gele of het rode vlak gaat staan achter de kandidaat van wie zij denken dat hij het juiste antwoord gegeven heeft. Zoiets valt op een zaterdagavond perfect thuis mee te spelen met je kinderen, hè? Je zou je kunnen afvragen waarom het programma indertijd is afgevoerd. Wel, ik heb dat nagevraagd: niemand die er toen bij was, kan daar een antwoord op geven. Er was in die dagen een grote vernieuwingsdrang op de VRT, dat wel.»

HUMO Heb je contact gehad met Herman Van Molle?