Ten oorlog met Dominique Van Malder: 'Vluchtend het record op de 100 meter verbroken'

Kamp Waes zat vol, en dus slaan de bekende koppen in ‘Tussen oorlog en leven’ hun training over om rechtstreeks naar het slagveld te trekken. Dat doen ze aan de zijde van Rudi Vranckx , die de ze begeleidt naar Irak, Somalië en Afghanistan om hen aan den lijve te laten ondervinden wat hij al meer dan dertig jaar beroepshalve ervaart: hoe oorlog levens eist en zowel families als dromen verteert.

In de eerste aflevering doen Dominique Van Malder en Joris Hessels, dj’s van ‘Radio Gaga’, onder Vranckx’ hoede Mosul aan, de Iraakse stad die twee jaar geleden na een hevige strijd herwonnen werd op IS, maar die vandaag nog altijd probeert recht te krabbelen na alle geleden schade.

HUMO Ik neem aan dat een mens twee keer nadenkt als hij door Rudi Vranckx gevraagd wordt om mee op reis te gaan?

Dominique Van Malder «Dríé keer zelfs. Ik hapte nochtans vrij snel toe, maar de reactie van mijn zoontje was iets minder enthousiast dan de mijne. ‘Nee, papa! Nee!’ riep hij. Tja, dan sta je wel even stil bij wat je precies gaat doen (lachje). Ik ben van nature uit nieuwsgierig. Ik wil zien hoe de wereld in elkaar zit, ook de minder mooie kanten.»

HUMO Hoe veilig was Mosul toen jullie er aankwamen?

Van Malder «Op zich viel dat mee, het is een stad in heropbouw en veel van de inwoners proberen om na jaren geweld eindelijk weer verder te gaan met hun leven. Maar hoewel de strijd tegen IS officieel voorbij is, voel je dat iedereen nog erg op z’n hoede is omdat er nog slapende cellen verborgen kunnen zitten in de stad. Op je gemak voel je je dus nooit, al is het maar omdat gewone burgers er óók rondlopen met mitrailletten. Het laagje vrede dat over de stad ligt, is echt flinterdun, en een conflict kan heel snel escaleren. Op een bepaald moment hebben we ons ergens zo snel uit de voeten moeten maken dat we wellicht het record op de honderd meter verbroken hebben.

»Als je naar het nieuws kijkt, denk je wel een beeld te hebben van Mosul, maar zelf tussen het puin staan is toch een ander paar mouwen. Dan heeft zo’n conflict plots niets meer met politiek te maken, en kun je alleen maar denken aan al die verwoeste levens. We zijn níémand tegengekomen die niet iemand verloren had in de oorlog.»

HUMO Helpt het dan om een Rudi Vranckx aan je zijde te hebben?

Van Malder «Absoluut. Zonder hem zou ik nooit meegegaan zijn. Hij kent de mensen daar, en dat was voor hem ook net de motivatie achter ‘Tussen oorlog en leven’: Rudi wilde de plekken die hij zelf zo goed kende zien door een koppel verse ogen – de onze. Al stonden er meer dan eens tranen in die ogen. Ook van ontroering: als ik terugdenk aan Mosul, denk ik ook aan de warmte van de mensen. Ik heb veel Facebook-vrienden overgehouden aan die reis, ik hoop er ooit nog eens terug te komen. Mét Rudi, hij blijft de gouden gids, hè.»