THRILLER Onder andere ‘The Happening’ en ‘The Last Airbender’ werden immense flops. Tegenwoordig is hij weer aan een opmars bezig: ‘Split’ kostte slechts 9 miljoen dollar om te maken en bracht zo’n 275 miljoen in het laatje. Nog belangrijker: het is ook een goede film. James McAvoy amuseert zich kostelijk als een schizofreen met 23 persoonlijkheden, die op een dag drie meisjes kidnapt. Wat begint als een vrij conventionele thriller, ontaardt gaandeweg (en heel bewust) in een batshit crazy B-film. McAvoy die plots een dansje doet op een liedje van Snails of verandert in een keurig maar moordzuchtig omaatje: smullen is het. Al onze persoonlijkheden vonden hem erg de moeite.