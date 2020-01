Tomas De Soete: 'Een plastieken Stromae en Polle Pap op sokken'

Tomas De Soete «‘De Canvas popnacht’ is een muzikale marathonuitzending, live vanuit het STUK in Leuven. We – en daarmee bedoel ik: ikzelf en de vleesgeworden popencyclopedieën Jan Delvaux en Jimmy Dewit – hebben het drie uur lang over zestig jaar popgeschiedenis, gelardeerd met fragmenten uit het rijke VRT-archief, en met gesprekken met muzikale coryfeeën. Bélgische coryfeeën, om precies te zijn, want de insteek is dat zowat de hele popgeschiedenis op één of andere manier wel met ons land te maken heeft.»

HUMO ‘We vernemen,’ zo maakt het persbericht ons warm, ‘welke Belgische pater een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de hardrockgeschiedenis.’ Geef mij het antwoord al eens?