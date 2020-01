'Gentbrugge' op Canvas: Joris Hessels groet 's morgens de dingen

Bij ons breekt het koud zweet al uit als wij nog maar dénken aan de jaarlijkse buurtbarbecue, maar het moet zijn dat Joris Hessels – het staat sinds ‘Radio Gaga’ eigenlijk buiten kijf – uit beter hout gesneden is.

HUMAN INTEREST In ‘Gentbrugge’, zijn nieuwe ‘poëtische humaninterestreeks’ voor Canvas, verkent hij zijn nieuwe woonplaats. Gentbrugge zit gekneld tussen de Schelde en de E17, maar barst vreemd genoeg van het leven: dat ontdekt Joris terwijl hij – bijgestaan door de muziek van Woestijnvis-componist Dominique Pauwels – door de straten fietst of op parkbankjes gaat zitten om zoveel mogelijk gesprekken aan te knopen en zich, samen met zijn nieuw samengesteld gezin, zo goed mogelijk te integreren. Het is, kort samengevat, de televisieversie van Paul van Ostaijens ‘Marc groet ‘s morgens de dingen’, en hopelijk net zo mooi.