Claes Bang is 'Dracula': 'Ik sta daarin tien minuten buiten in mijn blote flikker en het duurde uren vóór die scène helemaal was ingeblikt'

CLAES BANG «Eerlijk gezegd was ik sceptisch toen mijn agent me die rol voorstelde. Ik dacht: zit de wereld nu écht te wachten op een nieuwe Dracula? Maar toen hij zei dat Mark Gatiss en Steven Moffat het scenario hadden geschreven, was ik wel geïnteresseerd. Net zoals bij ‘Sherlock’ blijft ook deze serie trouw aan het origineel, maar geven ze tegelijk een nieuwe draai aan het personage. In oude films of tv-series was Dracula altijd maar een paar minuten te zien, nu volgen we hem op de voet: hij is de held van zijn eigen verhaal, en dat is nog niet eerder vertoond. Wat niet wegneemt dat ik nog altijd erg grote schoenen moet vullen!»

HUMO Wat voor man is jouw Dracula?