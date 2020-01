HUMO Was het makkelijk om boeren te vinden die camera’s toelieten op hun erf?

Jasper Christiaens (regisseur) «Velen waren aanvankelijk wantrouwig, zeker de vleesboeren, die de laatste jaren vaak negatief in het nieuws kwamen. ‘Het is toch niet wéér om onze stiel in een slecht daglicht te stellen?’ Maar we zijn er wonderwel in geslaagd om mensen te vinden die hun bedrijf én zichzelf wilden openstellen, want dat laatste is het belangrijkste.»