De films die u deze week moet zien (van 3 tot 9 januari)

NPO 3, VRIJDAG 3 JANUARI, 20.25

WESTERN Het Amerikaanse debuut van Nederlander Martin Koolhoven is een gewaagd duistere western, met Guy Pearce als een perverse prediker die frontiervrouw Dakota Fanning de stuipen of het lijf jaagt. Het soort film waarin mensen gewurgd worden met hun eigen darmen: een aanrader dus.

VIER, VRIJDAG 3 JANUARI, 23.15

ACTIE Tim Burton haalde Batman uit de campy Adam West-sfeer en maakte er een indrukwekkend gothic sprookje van. De world building van Burton is interessanter dan het verhaal: je onthoudt de bombastische sets en iconische kostuums veel langer dan de eigenlijke plot. Jack Nicholson is een heerlijke Joker.

EEN, VRIJDAG 3 JANUARI, 23.25

KOMEDIE Deze allereerste aflevering uit de reeks was eigenlijk bedoeld als een sterrenvehikel voor David Niven, met Peter Sellers in een komische bijrol als inspecteur Clouseau. De geschiedenis en Sellers’ gevoel voor timing beslisten er anders over. Niet de beste Panther, wel een gezellig ouderwetse klucht.

CAZ, ZATERDAG 4 JANUARI, 20.40

HORROR John Carpenters beste film, een paranoïde horrorklassieker waarin de leden van een Noordpoolexpeditie geconfronteerd worden met een buitenaards… nuja, ding. Memorabele gore-scènes, een feilloze spanningsopbouw, Kurt Russell op zijn best en een einde waar je nog drie dagen van wakker ligt. Dit is cinema.

Q2, ZATERDAG 4 JANUARI, 22.30

THRILLER Dankzij ‘The Sixth Sense’ werd M. Night Shyamalan rond de eeuwwisseling de golden boy van Hollywood, maar na een paar hits was het sprookje alweer afgelopen. Onder andere ‘The Happening’ en ‘The Last Airbender’ werden immense flops. Tegenwoordig is hij weer aan een opmars bezig: ‘Split’ kostte slechts 9 miljoen dollar om te maken en bracht zo’n 275 miljoen in het laatje. Nog belangrijker: het is ook een goede film. James McAvoy amuseert zich kostelijk als een schizofreen met 23 persoonlijkheden, die op een dag drie meisjes kidnapt. Wat begint als een vrij conventionele thriller, ontaardt gaandeweg (en heel bewust) in een batshit crazy B-film. McAvoy die plots een dansje doet op een liedje van Snails of verandert in een keurig maar moordzuchtig omaatje: smullen is het. Al onze persoonlijkheden vonden hem erg de moeite.

VITAYA, ZATERDAG 4 JANUARI, 22.15

DRAMA Oscarwinnaar van Steve McQueen over een vrije zwarte man (Chiwetel Ejiofor) die in 1841 wordt ontvoerd en als slaaf verkocht. Beenhard en onsentimenteel, met een glansrol van Lupita Nyong’o als slavin Patsey. Ook McQueens fetisjacteur Michael Fassbender is sterk als sadistische plantage-eigenaar.

CANVAS, ZATERDAG 4 JAN., 22.25

KOMEDIE Kabbelende tragikomedie van Alexander Payne, gedraaid in sfeervol zwart-wit, met Bruce Dern als hoogbejaarde man die denkt dat hij een miljoen dollar heeft gewonnen en op pad gaat naar Nebraska om zijn prijzengeld te incasseren. De ijle sfeer van de film doet denken aan het beste werk van Jim Jarmusch.

NPO 2, ZATERDAG 4 JAN., 0.05

MISDAAD Twee flikken – een oude rot die tijdens het Francoregime foute dingen heeft gedaan en zijn idealistische collega – onderzoeken de verdwijning van enkele tienermeisjes in Zuid-Spanje anno 1980. Sfeervolle, intelligente thriller met sterke acteerprestaties. Goed voor tientallen prijzen op festivals overal ter wereld.

ARTE, ZONDAG 5 JANUARI, 12.15

KOMEDIE Niemand die humor en melodrama zo mooi en oprecht kon mixen als Charlie Chaplin wanneer hij in vorm was. Deze komedie uit 1931 is één van zijn allergrootste klassiekers, waarin de zwerver verliefd wordt op een blind bloemenmeisje (Virginia Cherrill). De boksscène is een legendarisch staaltje slapstick.

VTM, ZONDAG 5 JANUARI, 20.35

ACTIE Een dik twee uur durend ritje in een op hol geslagen rollercoaster, waarin Tom Cruise lijf en leden op het spel zet voor ons amusement. Hij hangt aan vliegtuigen, laat zich bijna verdrinken, doet ruwweg 300 km/u op een motor en rent zich tussendoor de spreekwoordelijke pleuris.

VIER, WOENSDAG 8 JANUARI, 20.35

AVONTUUR Eerste en beste deel van de trilogie, waarin Peter Jackson nog genoeg rustpunten inlast om de magie van Tolkiens wereld te proeven, voor hij naar de volgende actiesequens holt. En die mogen er zijn: vooral de Mines of Mora-scènes zijn memorabel. ‘You shall not pass!’