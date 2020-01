De documentaires die u deze week graag informeren (van 5 tot 9 januari)

TED BUNDY: MIND OF A MONSTER

DISCOVERY CHANNEL, ZONDAG 5 JANUARI, 22.50

MISDAAD Na een Netflix-serie en een Netflix-film keert regisseur Joe Berlinger terug naar zijn grootste fascinatie – seriemoordenaar Ted Bundy – met nieuwe interviews en getuigen.

MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE

CANVAS, MAANDAG 6 JANUARI, 22.05

MUZIEK Michael Hutchence ging niet zoals hij gekomen was, maar kwam wel terwijl hij ging. De rest van ’t leven van de INXS-zanger komt u te weten in deze docu, met muziek van Warren Ellis.

100 DAGEN

ÉÉN, MAANDAG 6 JANUARI, 21.30

HUMAN INTEREST Eén volgt tien jongeren tijdens hun laatste maanden op de middelbare school, maar het is niet al Chrysostomos: ook de jeugd van nu blijkt tussen het dabben door al eens met twijfels te kampen.

GENTBRUGGE

CANVAS, WOENSDAG 8 JANUARI, 21.20

HUMAN INTEREST Bij ons breekt het koud zweet al uit als wij nog maar dénken aan de jaarlijkse buurtbarbecue, maar het moet zijn dat Joris Hessels – het staat sinds ‘Radio Gaga’ eigenlijk buiten kijf – uit beter hout gesneden is. In ‘Gentbrugge’, zijn nieuwe ‘poëtische humaninterestreeks’ voor Canvas, verkent hij zijn nieuwe woonplaats. Gentbrugge zit gekneld tussen de Schelde en de E17, maar barst vreemd genoeg van het leven: dat ontdekt Joris terwijl hij – bijgestaan door de muziek van Woestijnvis-componist Dominique Pauwels – door de straten fietst of op parkbankjes gaat zitten om zoveel mogelijk gesprekken aan te knopen en zich, samen met zijn nieuw samengesteld gezin, zo goed mogelijk te integreren. Het is, kort samengevat, de televisieversie van Paul van Ostaijens ‘Marc groet ‘s morgens de dingen’, en hopelijk net zo mooi.

DE EEUWIGE OORLOG

CANVAS, DONDERDAG 9 JANUARI, 21.20

GESCHIEDENIS Terwijl wij onze barbecue met geen zipblokjes aan krijgen, blijven de broeihaarden van de oorlog onverminderd branden in Irak, Afghanistan en Somalië. Rudi Vranckx zoekt uit hoe dat komt.

DE PUINHOPEN VAN IRAK

NPO 2, DONDERDAG 9 JANUARI, 23.15

ACTUA Wie Rudi niet gelooft: de Palestijnse Nederlander Sakir Khader trekt naar Irak om er het oorlogspuin te aanschouwen. En hij praat er met de plaatselijke bevolking die het land alsnog een toekomst wil schenken.