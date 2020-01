Fayçal Cheffou, voortaan een man zonder hoedje: 'Ik wil vergeten en vergeten worden'

Exact drie zondagen nadat het nieuwe ‘In Europa’ is gestart op het Nederlandse NPO 3, zet Canvas de achtervolging in en krijgt ook het Vlaamse publiek de eerste aflevering te zien. Met een verhaal dat onbehaaglijk dichtbij komt: de Marokkaanse Belg Fayçal Cheffou vertelt hoe hij, na de aanslagen in Zaventem en metrohalte Maalbeek, aangezien werd voor ‘de man met het hoedje’. Voor het eerst getuigt ook zijn moeder over de smet die de familie Cheffou sindsdien draagt.

Fayçal Cheffou «Ik heb altijd mijn best gedaan om mijn familie af te schermen van de pers. Maar het leek de makers van ‘In Europa’ een goed idee iemand van mijn familie tonen. De media hadden me compleet ontmenselijkt. Mijn moeder aan het woord laten maakte me weer mens. Want dat bén ik: een mens als elk ander, met een familie die enorm lijdt onder de valse beschuldigingen. Het heeft mijn moeder deugd gedaan dat ze eindelijk hardop kon zeggen: ‘Mijn zoon heeft niets gedaan, zo heb ik hem niet opgevoed.’»

HUMO In de uitzending vertelt ze hoe ze met de nek werd aangekeken door haar eigen gemeenschap in Molenbeek.

Cheffou «Die paar dagen dat ik in de gevangenis zat, is mijn moeders huis belaagd door de media. De buren zeiden: ‘Je zoon is een terrorist.’ Ze stond onder enorme druk, zelfs vanuit onze eigen familie. Van de ene dag op de andere lieten ze ons vallen. Ze namen het me kwalijk dat de familienaam Cheffou een scheldwoord was geworden.»

HUMO Nog een frappant moment: voor het oog van de camera merk je dat de man die naast je staat te bellen aan het Brusselse Justitiepaleis een agent in burger is.

Cheffou «Ik herkende hem meteen. Hij was van de cel antiradicalisering en had me ondervraagd na één van mijn arrestaties – ze hebben me in totaal vijf keer opgepakt: ‘Wat vind je van de aanslag in Orlando? En van de aanslag

in Istanbul?’ Terwijl ik daar met de filmploeg stond te praten, filmde hij ons met zijn gsm. Je ziet de paniek in mijn ogen: ‘Wat gaan ze me nu weer aanwrijven?’ Pure intimidatie was het.

»Ik ben blij dat de uitzending nu op de Belgische tv komt, dat de mensen horen hoe het mijn leven heeft getekend, maar eigenlijk wil ik de pagina omdraaien. Het achtervolgt me nu al lang genoeg. Ik wacht nog op het proces van de aanslagen, daarna wil ik vergeten en vergeten worden.»

HUMO De vorige keer dat we je spraken, wilde je uit België weg.

Cheffou «Dat is nog steeds het plan. Ik wil naar Canada, Zwitserland, Noorwegen. Een land waar ze toleranter zijn dan hier, waar ze een onschuldige niet zomaar in de cel stoppen en ik me weer veilig kan voelen.»