De luizenmoeder in Issam Dakka: 'Ik zal nooit een terrorist spelen'

De openstaande schuld is groot, maar de eerste afbetaling is nu gebeurd: Issam werd in het tweede seizoen van ‘De luizenmoeder’ – achter de schoolpoort van De Akker wordt weer een eind weg gekonkelfoesd – gecast in zijn eerste grote rol, meteen naast kleppers als Lynn Van Royen en Els Dottermans.

Issam Dakka «Ik had het echt niet verwacht. Ik heb wel drie jaar vertoefd aan het conservatorium van Antwerpen, maar ik ben gestopt vanwege mijn vader. Ik kon niet geloven dat ik de rol in ‘De luizenmoeder’ had tot ik op de set stond. En zelfs dan (lacht).»

HUMO Je intrede gaat niet onopgemerkt voorbij: jouw personage wordt meteen aangezien voor een terrorist.

Dakka «Dat is gelukkig niet uit het leven gegrepen, maar ik kom wel andere dingen tegen. Boze blikken. Of mensen die oversteken wanneer ze m’n dikke baard zien – een dikke baard die ik bijgevolg weiger af te scheren (grijnst). Toen ik ’m liet staan, was dat niet uit principe. Nu dus wel.»

HUMO Vond je dat er een verantwoordelijkheid op je schouders rustte, om op de Vlaamse buis een moslimpersonage neer te zetten?

Dakka «Ja. Ik neem nooit een rol aan als ik mijn geloof daarvoor belachelijk moet maken. Ik zal nooit een terrorist spelen, of al te flauwe moppen tappen: ik heb meer dan genoeg zelfspot, maar mijn cultuur staat op één, en die wil ik niet schaden.

»Ik was blij toen ik het script van ‘De luizenmoeder’ las: Serine Ayari, mijn ‘Luizenmoeder’-echtgenote, en ikzelf spelen een koppel dat hun geloof en cultuur verdédigt. De humor kan behoorlijk politiek incorrect zijn – dat heb ik ook graag – maar gaat nooit ten koste van wie zij zijn. Wat dat betreft, vind ik ‘De luizenmoeder’ uniek.»

HUMO De tolerantie neemt af. Kan een personage als Amir een tegengif zijn?

Dakka «Zeker! Al is het tegenovergestelde ook waar: al die terroristenpersonages waarvan er in Hollywood zoveel rondlopen, dragen ook bij tot de haat. Ik geloof in de kracht van fictie, positief én negatief.»

HUMO Mag ik tot slot nog even vragen hoe je vader het stelt?

Dakka «Hij heeft nu zestien jaar ALS, hij houdt het dus al uitzonderlijk lang vol – een echte strijder. Helaas werken zijn longen de laatste maanden niet goed meer. Hij was al langer verlamd en praatte niet meer, maar toch... Hij is wél nog bij de pinken. Als ik iets kwijt ben, weet híj vaak waar het ligt. We hebben een ingenieus communicatiesysteem: ik stel ja-neevragen en hij draait met zijn ogen naar rechts of naar links.

»Als ik ergens in meespeel, kunnen we daar samen naar kijken. Dan lacht hij altijd. Dat ik nog de kans heb om hem ‘De luizenmoeder’ te tonen, daar ben ik heel dankbaar voor.»