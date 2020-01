'Manchester by the Sea' op Canvas: een doorleefd, authentiek drama

DRAMA Na de dood van zijn broer moet hij plots voor zijn 16-jarige neef zorgen, een verantwoordelijkheid waarop hij al net zo min zit te wachten als de jongen zelf. Traagfilmer Kenneth Lonergan levert met deze tweevoudige Oscarwinnaar (voor Affleck en voor het scenario) nog maar zijn derde film in zestien jaar af. Of het nu door dat gezapige werkritme komt of door iets anders, hij heeft een doorleefd, authentiek drama gemaakt dat aanvoelt alsof hij zijn personages al jaar en dag kent. Ongeveer halverwege de film, in een emotioneel verwoestende flashback, komen we te weten wélk trauma Affleck nu precies achtervolgt, wat het hele verhaal een extra tragische dimensie geeft. Ondanks de sprankeltjes humor is dit een zware zit, maar wel absoluut de moeite waard.