Mindy Kaling «Bij de filmstudio was men heel enthousiast over een tv-adaptatie van ‘Four Weddings and a Funeral’, maar ik had mijn twijfels. Ten eerste is het origineel geweldig: de chemie tussen Hugh Grant en Andie MacDowell spat van het scherm en de relatie tussen Grant en zijn dove broer ontroert me keer op keer. Bovendien had ik met ‘The Office’ al eens meegewerkt aan een Amerikaanse variant van een perfecte Britse serie, en toen was iedereen heel boos (lacht).»