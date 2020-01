'Vranckx: Monddood Nicaragua': waar journalisten als terroristen behandeld worden

Nicaragua is het Anderlecht van Centraal-Amerika: best mooi, maar gerund door een koleirig dictatortje dat alles in de soep laat draaien.

ACTUA In de 'Unreported World'-documentaire die deze week in 'Vranckx' passeert, wordt vooral ingezoomd op de doelgerichte campagnes van president Daniel Ortega – in het vizier van Amnesty International vanwege de onderdrukking in zijn land – om de Nicaraguaanse pers monddood te maken. Al helemaal nadat er in 2018 hevige rellen tegen zijn regime waren uitgebarsten. Schrijvers, bloggers en onafhankelijke tv-makers doen hun verhaal bij de Iraans-Britse reporter Sahar Zand. Ze vertellen over wantoestanden waarbij journalisten als terroristen behandeld worden: bedreigd, geslagen en zelfs het land uit gejaagd – oppositiestemmen zijn intussen schaars.