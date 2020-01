Eén jongen, twee katjes: 'Hij martelde en moordde alleen om roem te vergaren'

Verwacht geen schattige beelden van spelende katjes in ‘Don’t F**k with Cats’, de nieuwe true crime-hit van Netflix.

Uitgangspunt van de reeks is immers ‘1 Boy 2 Kittens’, een gruwelijke video die in 2010 op het internet verscheen en waarin twee katjes mishandeld worden. Voor twee zelfverklaarde internetnerds werd het opsporen en identificeren van de maker van het filmpje, ene Luka Magnotta, een obsessie. Mark Lewis – reeds drie Emmy’s op de schouw – volgt hen in hun speurtocht naar de dierenbeul. Niet voor gevoelige kijkers!

Mark Lewis «‘Don’t F**k with Cats’ is een waargebeurd verhaal maar het lijkt wel een thriller. Je krijgt er de ontwikkeling van een psychopathische moordenaar te zien. Luka Magnotta maakte naam door een ongeschreven wet van het internet te breken: je kunt tegen heel wat schenen schoppen, maar van katten blijf je af. Hij stopte twee diertjes in een vacuümzak, martelde hen en speelde met hun lijkjes, waarna hij de video van de daad online zwierde. Hij deed het om aandacht te krijgen, killing for clicks. Het is een perverse variant van Instagram. Er valt uit die zaak veel te leren over onze huidige internetcultuur.

»We tonen zijn video’s niet in de documentaire, uitgezonderd enkele beelden vóór de gruwel. Ik vind dat maar respectvol. Maar ik heb de video’s natuurlijk zelf helemaal bekeken, anders kon ik niet ten volle begrijpen waarover de documentaire gaat. Traumatisch, sommige beelden zal ik nooit uit mijn geheugen kunnen wissen.»

– Jullie volgen Deanna Thompson en John Green, twee internetfreaks die op eigen houtje een onderzoek op poten hebben gezet naar Luka Magnotta.

Lewis «Deanna en John zouden elkaar nooit gesproken hebben zonder deze zaak, maar ze vonden een gedeelde obsessie: hoe meer ze over Magnotta opzochten, hoe meer het hun hele leven werd. Ze hebben heel wat aanwijzingen aan de politie kunnen leveren.

»Wist je dat ze Luka zozeer op de hielen zaten dat hij hen heeft gecontacteerd? Deanna kreeg een bericht met een citaat van Nietzsche: ‘Als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen.’ Deanna was daar niet goed van. Ze voelde zich bedreigd én merkte dat haar gedachten steeds duisterder werden naarmate ze de zieke geest van Luka blootlegde.»

– De ware identiteit van Luka Magnotta wordt in de documentaire onthuld. Heb je hem opgezocht voor een interview?

Lewis «Nee. Luka martelde en moordde om roem te vergaren. Zo iemand hoor je geen platform te geven, dan geef je exact wat hij wil. Deanna maakt zich daar zorgen over. Ze vraagt zich af of zij hem heeft aangemoedigd met haar publieke zoektocht. We weten dat Luka’s favoriete film ‘Catch Me If You Can’ is, waarin Leonardo DiCaprio een oplichter speelt die gezocht wordt door een agent maar hem steeds weer te slim af is. Zijn we met onze sensatiezucht en klikcultuur niet allemaal een beetje medeplichtig aan het creëren van een narcistisch monster als Luka Magnotta?»