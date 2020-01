'AJ and the Queen' op Netflix: RuPauls fictieserie

Nu te zien op Netflix

SERIE En nu komt hij voor de streaminggigant aanzetten met de fictiereeks ‘AJ and the Queen’: als dragqueen Ruby Red roadtript ze samen met een 11-jarig weesjongetje van club naar club door Amerika. ‘The Adventures of RuPaul, Queen of the Desert’! Bonus 1: er zit een musicalnummer in elke aflevering. Bonus 2: één van de bijrollen is weggelegd voor Tia Carrere, die anno 2000 met haar rol als – we blijven in het thema – vrouwelijke Indiana Jones in ‘Relic Hunter’ een onuitwisbare indruk achterliet op onze frêle mannelijkheid.