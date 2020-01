'Killer inside: The mind of Aaron Hernandez': de spirituele opvolger van O.J. Simpson

Nu te zien op Netflix

DOCU Maar het kan altijd erger: denk aan O.J. Simpson en zijn dubbele moordpartij in het begin van de jaren 90, óf aan de verguisde Aaron Hernandez. Hernandez is Simpsons spirituele opvolger: als Amerikaanse golden boy klom hij pijlsnel op in de rangen van het American football, en mocht hij al op zijn 20ste debuteren in de NFL. Niet veel later tekende hij een contract van 40 miljoen dollar bij de New England Patriots – het Liverpool van Amerika. Tot aan het licht kwam dat hij een gruwelijke moord op zijn geweten had. Geen idee of Hernandez geplaagd werd door zijn geweten – de afloop doet vermoeden van wel – maar ‘Killer Inside’ blijft er alleszins drie fascinerende afleveringen lang naar peilen.