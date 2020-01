'Medical Police', de spin-off van cultserie 'Childrens Hospital'

Nu te zien op Netflix

SERIE In 2016 kwam de cultserie nogal geruisloos ten einde, maar de fans hoeven niet langer te treuren: ‘Medical Police’ is een soort spin-off met dezelfde cast (Lake Bell, Rob Corddry, Malin Akerman...) in een totaal ander verhaal. Het opzet? Twee pediaters ontdekken in Brazilië een levensgevaarlijk virus en worden door de overheid ingelijfd om het probleem het hoofd te bieden, waarna ze stuntelend (‘We are... cop doctors!’) op het spoor komen van een wereldwijde samenzwering. Nu, als er nog mensen uit de medische sector in the line of fire dienen te worden geplaatst: wij tippen Jeff Hoeyberghs!