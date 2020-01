'Blinded by the Light': The Boss als gids door donkere tijden

Staat u al eens graag in het midden van de woonkamer mee te brullen met ‘Born to Run’? Dan is ‘Blinded by the Light’ wellicht iets voor u.

GENRE Bij ons is deze film van Gurinder Chadha (‘Bend it like Beckham’) nooit tot in de bioscoop geraakt, maar afgaand op de recensies in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is ‘Blinded by the Light’ het ontdekken waard. De titel verwijst naar de openingstrack van Bruce Springsteens debuutalbum ‘Greetings from Asbury Park, N.J.’, en het verhaal volgt een jongeman met een gezonde obsessie voor The Boss. Javed is een Brits-Pakistaanse moslimtiener die zijn plek zoekt in het woelige Engeland van de jaren 80. Bruce Springsteen is zijn gids door donkere tijden, maar die voorliefde voor een Amerikaanse rocker wordt hem door zijn familie niet in dank afgenomen.