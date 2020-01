De films die u deze week moet zien (van 10 tot 16 januari)

VTM, VRIJDAG 10 JANUARI, 22.55

ACTIE In de toekomst is de hele aarde bedekt door een gigantische ijsmassa. De overlevenden schuilen op een trein die eindeloos baantjes rond de planeet trekt. De eerste Engelstalige film van Koreaan Bong Joon-Ho (die met ‘Parasite’ de beste film van 2019 maakte) is een intelligente, gedurfd gewelddadige actiethriller.

CANVAS, VRIJDAG 10 JANUARI, 21.20

DRAMA Casey Affleck speelt een eenzame, verbitterde klusjesman die een zwaar verleden meedraagt. Na de dood van zijn broer moet hij plots voor zijn 16-jarige neef zorgen, een verantwoordelijkheid waarop hij al net zo min zit te wachten als de jongen zelf. Traagfilmer Kenneth Lonergan levert met deze tweevoudige Oscarwinnaar (voor Affleck en voor het scenario) nog maar zijn derde film in zestien jaar af. Of het nu door dat gezapige werkritme komt of door iets anders, hij heeft een doorleefd, authentiek drama gemaakt dat aanvoelt alsof hij zijn personages al jaar en dag kent. Ongeveer halverwege de film, in een emotioneel verwoestende flashback, komen we te weten wélk trauma Affleck nu precies achtervolgt, wat het hele verhaal een extra tragische dimensie geeft. Ondanks de sprankeltjes humor is dit een zware zit, maar wel absoluut de moeite waard.

VITAYA, ZATERDAG 11 JAN., 20.25

KOMEDIE Snedige tienerfilm met Lindsay Lohan in betere tijden, als een puber die op haar school infiltreert in een kliekje onverbeterlijke bitches. Het scenario is verfrissend scherp en onsentimenteel. Amanda Seyfried steelt de show als een oliedom blondje met borsten die kunnen voorspellen wanneer het gaat regenen.

VTM, ZATERDAG 11 JANUARI, 20.30

ACTIE Het Marveluniversum barstte met deze aflevering uit zijn voegen, met een wirwar aan personages en plotlijnen. Alle eer dus aan regisseursduo Anthony en Joe Russo, die er toch een samenhangende, vermakelijke spektakelfilm van hebben kunnen maken, met indrukwekkende actiescènes.

Q2, ZATERDAG 11 JANUARI, 20.30

DRAMA Martin Scorsese neemt je mee op een drie uur durende, uitputtende, gruwelijk decadente trip door het Wall Street van de jaren 80, met als gids Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), een investeringsbankier die tussen het zuipen, snuiven en neuken door zijn klanten miljoenen dollars afluist. Magistraal groteske cinema.

CANVAS, ZATERDAG 11 JAN., 22.35

DRAMA Losse bewerking van een verhaal van Oscar Wilde, over twee jongens uit de Britse working class die koper pikken aan de spoorwegen om het te verkopen aan een manipulatieve schroothandelaar. Sociaal realisme à la Ken Loach wordt hier prachtig gekoppeld aan een poëtische toon. Het einde is een stomp in je maag.

NPO 2, ZATERDAG 11 JANUARI, 0.10

DRAMA Cerebrale praatfilm van Olivier Assayas, met Juliette Binoche als een actrice die zich voorbereidt om het toneelstuk te hernemen waarmee ze ooit is doorgebroken. Kristen Stewart acteert haar subtiel naar huis in de rol van haar assistente. Wat moeilijk te doorgronden, maar inhoudelijk rijk en visueel elegant.

CAZ, ZONDAG 12 JANUARI, 20.40

OORLOG Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn en nog een roedel andere grote namen draven op in dit gezellig ouderwetse oorlogsavontuur, over een commando geallieerde soldaten dat een Duits kanonnenarsenaal moet saboteren. Het machismo en het vrijblijvende toontje zijn wat gedateerd, maar ach… Good fun is het zeker.

CAZ, ZONDAG 12 JANUARI, 23.25

BIOPIC Paul Dano en John Cusack spelen de jongere en oudere versie van Beach Boys-frontman Brian Wilson, die jarenlang worstelde met zware psychologische problemen. Regisseur Bill Pohlad vermijdt de klassieke biopic-structuur door heel duidelijk te kiezen wát hij juist wil vertellen over Wilson. Het resultaat is een meeslepend, prima geacteerd drama.

Q2, DINSDAG 14 JANUARI, 22.20

THRILLER Lang vóór Edward Snowden maakte Tony Scott al deze thriller, waarin Will Smith op de vlucht moet slaan omdat hij ontdekt dat de overheid haar burgers bespioneert. Destijds enkel blits geregisseerd entertainment, nu zowaar akelig profetisch. Een blockbuster met genoeg brains om er wat meer van te maken dan pats-boef-actie.

Q2, DONDERDAG 16 JANUARI, 20.35

ACTIE Een absolute masterclass in het regisseren van actie. De plot is simpel: Keanu Reeves speelt een ex-huurmoordenaar die bruusk uit zijn pensioen gehaald wordt wanneer schoften – snik! – zijn hondje vermoorden. Hallucinant georchestreerd geweldfestijn, geregisseerd en gemonteerd op een manier die opzwepend, maar toch altijd perfect duidelijk is.