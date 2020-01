De documentaires die u deze week graag informeren (van 11 tot 15 januari)

GARRY WINOGRAND: ALL THINGS ARE PHOTOGRAPHABLE

NPO 2, ZAT. 11 JAN., 23.05

KUNST Iedereen met een smartphone kan zich street photographer noemen, maar een aardappelmesje maakt u nog geen chirurg. In deze docu toont Garry Winogrand hoe het moet.

VRANCKX: MONDDOOD NICARAGUA

CANVAS, ZATERDAG 11 JANUARI, 20.10

ACTUA Nicaragua is het Anderlecht van Centraal-Amerika: best mooi, maar gerund door een koleirig dictatortje dat alles in de soep laat draaien. In de ‘Unreported World’-documentaire die deze week in ‘Vranckx’ passeert, wordt vooral ingezoomd op de doelgerichte campagnes van president Daniel Ortega – in het vizier van Amnesty International vanwege de onderdrukking in zijn land – om de Nicaraguaanse pers monddood te maken. Al helemaal nadat er in 2018 hevige rellen tegen zijn regime waren uitgebarsten. Schrijvers, bloggers en onafhankelijke tv-makers doen hun verhaal bij de Iraans-Britse reporter Sahar Zand. Ze vertellen over wantoestanden waarbij journalisten als terroristen behandeld worden: bedreigd, geslagen en zelfs het land uit gejaagd – oppositiestemmen zijn intussen schaars. Jan Jambon laat alvast weten enthousiast te zijn over de mogelijkheden, en bekijkt in de nabije toekomst wat mogelijk is.

LOUIS THEROUX: SELLING SEX

BBC 2, ZON. 12 JAN., 22.05

HUMAN INTEREST Geen lijst met goeie adresjes, wél een inkijk op z’n Louis Therouxs in het leven van sekswerkers. Enkele getuigen lieten al weten niet tevreden te zijn met het resultaat – zij kregen hun 50 euro niet terug.

I AM GOLDEN KAREN

CANVAS, ZON. 12 JAN., 21.55

ACTUA Het Karen-volk is een minderheid in Myanmar die in groten getale uitwijkt naar Thailand. Deze docu volgt vijf van hen, die het willen maken in de muziek met hun band Rap 4 Karen Family: het gezin Damen laat weten ontroerd te zijn.

SUGAR TOWN

DISCOVERY, ZON. 12 JAN., 22.50

ACTUA Niet dat je de tel nog kunt bijhouden, maar Victor White III is één van de zwarte jongeren die in de VS het leven hebben gelaten op de achterbank van een politiewagen: ‘Sugar Town’ onderzoekt de zaak.

DE VILLAMOORD

NPO 2, WOE. 15 JAN., 22.20

MISDAAD Waar wij de Kasteelmoord hebben, moet Nederland het – altijd één hand op de portemonnee – stellen met de Villamoord: de grootste gerechtelijke dwaling uit de geschiedenis van het land, onderzocht in drie afleveringen.