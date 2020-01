Met Wouter Torfs en Rudi Vranckx op citytrip naar Kaboel: 'Ik heb urenlang met de daver op het lijf gezeten'

Wouter Torfs «Voordat we vertrokken, moest ik een formulier ondertekenen waarin zwart op wit stond vermeld dat ik volledig op eigen risico naar een gevaarlijk gebied zou trekken, met een grote kans op aanslagen en ontvoeringen. Dan denk je wel twee keer na, natuurlijk. Maar goed, om onder begeleiding van een expert als Rudi Vranckx in zo’n land te mogen verblijven, dat is een once in a lifetime opportunity. Ik héb dus getekend, en gelukkig maar: het waren zes buitengewoon indrukwekkende dagen, waarin ik het mooiste en het lelijkste heb gezien waartoe de mens in staat is.»

HUMO Hebt u nooit getwijfeld aan het programmaconcept – BV’s in oorlogsgebied?