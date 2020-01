'Lady Macbeth', een diep gepassioneerd drama met Florence Pugh als revelatie

DRAMA Het verhaal komt niet van Shakespeare, maar gaat over Katherine (Florence Pugh), een jonge vrouw die in het Engeland van de jaren 1860 verplicht wordt te trouwen met een oudere zakenman. Aanvankelijk lijkt Katherine weinig meer dan een slachtoffer gevangen in een gouden kooi, maar nadat ze een paar keer haar bed laat piepen met stalknecht Sebastian (Cosmo Jarvis) – en píépen dat dat bed doet! – wordt duidelijk dat ze niet van plan is om haar lot zomaar te aanvaarden. In stoïcijnse, strak symmetrisch gecomponeerde shots en vrijwel zonder muziek creëert Oldroyd een onbehaaglijk, nerveus sfeertje, alsof je in een wachtkamer zit en gewoon wéét dat de dokter slecht nieuws zal hebben. Zelfs wanneer het verhaal onvermijdelijk ontspoort, houdt hij die toon aan, met verbluffende gevolgen. Florence Pugh is een revelatie in de hoofdrol.