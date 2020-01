'The World According to Radiohead': hoe de band populair én geloofwaardig bleef

Als we één rockgroep zouden moeten noemen die door het stijfdeftige Arte waardig genoeg wordt geacht voor een eigen documentaire, dan was Radiohead onze eerste gok.

MUZIEK Ruim een kwarteeuw na de wereldwijde doorbraak van de band rond Thom Yorke met ‘Creep’ probeert de Franse regisseur Benjamin Clavel te achterhalen hoe Radiohead erin geslaagd is om zo lang tegelijk populair en geloofwaardig te blijven, geliefd bij critici én een trouwe schare fans. Ook vandaag, nu de versplintering in het muzieklandschap groter is dan ooit tevoren en er elke week nieuwe hypes verschijnen, blijft de groep één van de weinige die bovenaan op de line-up van zowat elk zomerfestival kunnen staan zonder dat iemand daarover valt. Yorke en co. komen – in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden – zelf niet aan het woord in de documentaire: Clavel en Arte zijn vooral gaan rondhoren bij kenners van hun oeuvre.