'Avenue 5' op Play, de eerste aanrader van 2020

SERIE ‘Avenue 5’ speelt zich af in een toekomst waarin ruimtecruises betaalbaar zijn voor de middenklasse. Het luxetuig uit de titel is bezig aan een reis die normaal gezien een paar weken duurt, wanneer het door een technisch probleem uit koers wordt geslagen en plotseling een paar jáár onderweg is. De voorzieningen aan boord zijn daar uiteraard niet op berekend, en bovendien heeft kapitein Ryan Clark (een ijzersterke Hugh Laurie) de job vooral gekregen om zijn looks en zijn charisma, niet omdat hij capabel is een ruimteschip te besturen – dat zou volledig zelfsturend moeten zijn. ‘Avenue 5’ is een satire op ‘Star Trek’ en co., maar net als ‘Veep’ ook een comedy over hoe stress en macht het slechtste in de mens naar boven halen. De eerste aanrader van 2020, en het bewijs dat HBO er – in tegenstelling tot Netflix – in lijkt te slagen om de productie op te drijven zonder de gemiddelde kwaliteit te laten dalen.