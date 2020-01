Ook seizoen 10 van 'Curb Your Enthusiasm' blijft televisie die je bij voorkeur van tussen je vingers bekijkt

Nu te zien op Play

SERIE Tegelijk met ‘Avenue 5’ lanceert HBO het nieuwe seizoen van de langstlopende comedy uit het huis, ‘Curb Your Enthusiasm’. In 2017 maakten Larry David en de serie waarin hij de hoofdrol speelt een comeback na zes jaar afwezigheid, en ook al was het negende seizoen niet even sterk als in de hoogdagen, de reeks bleef toch pretty, pretty good. Nog eens drie jaar later is het tijd voor seizoen tien, en afgaande op de trailer wordt het ook daarin business as usual: Larry die ruziemaakt met een postbode over zijn uniform of die actrice Laverne Cox vraagt om de waarheid wat bij te kleuren in een speech over hem: ‘Curb Your Enthusiasm’ blijft televisie die je bij voorkeur van tussen je vingers bekijkt.