'Ares', de eerste Nederlandse Netflix-reeks

Op de eerste Belgische Netflix-reeks ‘Into the Night’ is het nog even wachten, maar de eerste Nederlandse Netflix Original is deze week een feit.

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘Ares’ is een psychologische horrorreeks over twee vrienden, Rosa en Jacob, die lid worden van een geheim studentengenootschap in Amsterdam. Ze komen terecht in een wereld van rijkdom en macht, maar ontdekken al snel dat het gebouw waar de vereniging gevestigd is, behalve een hardnekkige wietgeur en een veel te hoge huurprijs op Airbnb ook enkele duistere geheimen heeft. Een leven als lid van de elite komt met een prijskaartje, ondervinden Rosa en Jacob, en de vraag is of ze die willen betalen.