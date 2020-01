Het had niet veel gescheeld of 'Rambo: Last Blood' was een horrorfilm geweest

Toen Sylvester Stallone na het succes van ‘Rambo 4’ (2008) op zoek ging naar een geschikt verhaal voor een vijfde film, werd er zowaar even gedacht aan een horrorfilm (getiteld ‘Rambo 5: Savage Hunt’), waarin Rambo op Antarctica in de clinch gaat met een bloeddorstige mutant.

Nu te zien op Telenet

FILM Maar de studio wees dat scenario af (jammer!), waarna Sly koos voor een script waarin Rambo het op zijn manier opneemt tegen de Mexicaanse schoften die de dochter van zijn huishoudster hebben gekidnapt. De vertrouwde bandana en de rond de blote bast gedrapeerde kogelriem zijn in ‘Rambo: Last Blood’ niet langer van de partij (die heeft Rambo ingeruild voor een schootkleed en een grijpstang in de douchecel), maar gezien de vele rondtollende ledematen weet onze stilaan hoogbejaarde held wél nog steeds hoe hij een goeie boobytrap in elkaar moet steken. We love you, Rambo!