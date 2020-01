Waarom je de Netflix-reeks 'Giri/Haji' best toch maar eens opzet

Nu te zien op Netflix

SERIE Ten onrechte, want ‘Giri/Haji’ (Japans voor ‘Plicht/Schaamte’) is geen hermetisch curiosum uit het Verre Oosten, maar een serie van de BBC, die bovendien uitstekende kritieken heeft gekregen toen ze een paar maanden geleden op de Britse tv werd uitgezonden. De reeks gaat over een politieagent uit Tokio, Kenzo Mori, die in Londen op zoek gaat naar zijn vermiste en dood gewaande broer Yuto. Die zou een lid van de yakuza, de machtige Japanse maffia, vermoord hebben, waardoor er nu een bendeoorlog dreigt los te barsten in Japan. Samen met een Londense rechercheur moet Kenzo proberen te achterhalen of zijn broer nog leeft en wat er precies is gebeurd, in acht afleveringen die de krant Daily Mail omschreef als ‘onmisbaar voor elke fan van gangsterthrillers’.