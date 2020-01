De films die u deze week moet zien (van 17 tot 23 januari)

VIJF, VRIJDAG 17 JANUARI, 20.35

ROMANTIEK Heerlijk foute jaren 80-klassieker van wijlen Emile Ardolino waarin Jennifer Grey leert dansen van Patrick Swayze. Kom voor de idyllische scène waarin ze de beroemde lift doen in het water, blijf voor die verrassend heavy abortusplot die u al lang vergeten was. The time of your life, indeed!

Q2, VRIJDAG 17 JANUARI, 22.40

KOMEDIE Scandaleus grappige komedie met Sacha Baron Cohen en Mark Strong als broers die de wereld moeten redden in dienst van MI6. Ergens onderweg moeten ze zich verstoppen voor boosdoeners in de vagina van een olifant. Waarna die lijdend voorwerp wordt van een olifantengangbang. Yup, dat hebt u goed gelezen.

VTM, VRIJDAG 17 JANUARI, 22.45

DRAMA Na ‘The Shawshank Redemption’ verfilmde Frank Darabont nog een gevangenisverhaal van Stephen King. Tom Hanks speelt een cipier op death row die vermoedt dat zijn nieuwe gevangene weleens onschuldig kan zijn. Wat te lang en sentimenteel, maar wel meeslepende comfortfoodcinema.

NPO 2, VRIJDAG 17 JANUARI, 23.15

DRAMA Oscarwinnend Iraans drama van Asghar Farhadi over een koppel verwikkeld in een echtscheiding. Wat begint als een messcherpe analyse van de man-vrouwrelaties in het land, verandert bijna ongemerkt in een morele thriller. Farhadi blijft afstandelijk in zijn stijl, maar bouwt onderhuids een fenomenale spanning op.

CANVAS, ZATERDAG 18 JANUARI, 22.20

DRAMA Spartaans vormgegeven maar diep gepassioneerd drama, waarmee theater- en operaregisseur William Oldroyd zijn filmdebuut maakt. Het verhaal komt niet van Shakespeare, maar gaat over Katherine (Florence Pugh), een jonge vrouw die in het Engeland van de jaren 1860 verplicht wordt te trouwen met een oudere zakenman. Aanvankelijk lijkt Katherine weinig meer dan een slachtoffer gevangen in een gouden kooi, maar nadat ze een paar keer haar bed laat piepen met stalknecht Sebastian (Cosmo Jarvis) – en píépen dat dat bed doet! – wordt duidelijk dat ze niet van plan is om haar lot zomaar te aanvaarden. In stoïcijnse, strak symmetrisch gecomponeerde shots en vrijwel zonder muziek creëert Oldroyd een onbehaaglijk, nerveus sfeertje, alsof je in een wachtkamer zit en gewoon wéét dat de dokter slecht nieuws zal hebben. Zelfs wanneer het verhaal onvermijdelijk ontspoort, houdt hij die toon aan, met verbluffende gevolgen. Florence Pugh is een revelatie in de hoofdrol.

BBC 2, ZATERDAG 18 JANUARI, 15.30

DRAMA Humphrey Bogart speelde één van zijn allerbeste rollen als kapitein van een oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog die ze niet alle vijf op een rij heeft. Zijn tweede officier neemt het bevel over, maar krijgt daarna een krijgsraad aan zijn broek voor muiterij. De scène waarin Bogart moet getuigen, is onvergetelijk.

CAZ, ZATERDAG 18 JANUARI, 20.40

OORLOG Toen Tom Cruise nog risico’s durfde te nemen met zijn carrière en Oliver Stone nog relevante cinema maakte, werkten de twee samen voor dit beklijvende oorlogsdrama. Cruise speelt Ron Kovic, die vol idealisme naar Vietnam vertrekt, maar verlamd terugkeert. Visueel indrukwekkend en doorleefd geacteerd.

ARTE, ZONDAG 19 JANUARI, 20.55

DRAMA Terrence Malick verfilmt de Pocahontas-legende, over de verboden liefde tussen een native American-meisje en koloniaal kapitein Smith. Prachtige natuurbeelden, een etherisch sfeertje, veel wuivend gras en een fluisterende voice-over. Love it or hate it, Malicks poëtische stijl draait hier op volle kracht.

ZES, ZONDAG 19 JANUARI, 22.40

DRAMA Deze doorbraakfilm van Paul Thomas Anderson is een energiek, swingend exposé over de porno-industrie van de jaren 70. Mark Wahlberg speelt de jonge pornoster Dirk Diggler, Burt Reynolds schittert als zijn regisseur en ersatzvader. Een hectische, opwindende en briljant geregisseerde cocaïnetrip van een film.

Q2, WOENSDAG 22 JANUARI, 20.35

BIOGRAFIE Jesse Eisenberg speelt Mark Zuckerberg in deze biopic over de Facebook-oprichter. De dialogen van Aaron Sorkin snijden door merg en been, terwijl David Fincher exáct de juiste visuele stijl vindt om van dat babbelscenario echte cinema te maken. De film die ons leerde dat je kippen best geen kip voedert.

CAZ, DONDERDAG 23 JANUARI, 20.40

KOMEDIE Een gefrustreerde sterrenchef (Jon Favreau, die ook regisseert) kaffert een recensent uit en besluit te herbronnen door een foodtruck te openen. Feelgoodkomedie die een voorspelbaar verhaaltje vertelt, maar dat met veel empathie doet. De vele kookscènes brengen je het water in de mond.