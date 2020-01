De documentaires die u deze week graag informeren (van 17 tot 13 januari)

The Wall

VICE, zondag 19 jan., 20.40

ACTUA Hoe zou het eigenlijk zijn met Trumps beruchte muur aan de grens met Mexico, nu de bedenker ervan druk bezig is met zijn impeachment en het uitlokken van een wereldoorlog? Een reportageploeg van VICE gaat poolshoogte nemen.

The Forum

Canvas, zondag 19 januari, 21.55

ACTUA Volgende week komen politici en bedrijfsleiders weer samen in het Zwitserse Davos om – bordje kaviaar dabei – te praten over wereldproblemen. In 2018 mocht Marcus Vetter als eerste journalist achter de schermen meevolgen.

Love and Hate Crime

Canvas, maandag 20 januari, 23.25

MISDAAD De BBC-reeks over crimes of passion in de VS is terug voor een tweede seizoen, en opent meteen heftig: met een homoseksuele tiener die – de pesterijen moe – een klasgenoot neersteekt op school.

Saving Auschwitz?

Canvas, dinsdag 21 januari, 23.15

ACTUA Canvas besteedt – het zal niemand verbazen – aandacht aan de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz: de plek des onheils staat vandaag onder druk door massatoerisme en lokale projectontwikkelaars.

Terug naar de Akbarstraat

NPO 2, woensdag 22 januari, 22.15

ACTUA Tweeluik – het slot ziet u op donderdag 23 januari – waarin Felix Rottenberg terugkeert naar de beruchte Kolenkitbuurt in Amsterdam, twintig jaar nadat hij er al eens een reeks heeft gedraaid.

The World According to Radiohead

Canvas, donderdag 23 januari, 23.05

MUZIEK Als we één rockgroep zouden moeten noemen die door het stijfdeftige Arte waardig genoeg wordt geacht voor een eigen documentaire, dan was Radiohead onze eerste gok. Ruim een kwarteeuw na de wereldwijde doorbraak van de band rond Thom Yorke met ‘Creep’ probeert de Franse regisseur Benjamin Clavel te achterhalen hoe Radiohead erin geslaagd is om zo lang tegelijk populair en geloofwaardig te blijven, geliefd bij critici én een trouwe schare fans. Ook vandaag, nu de versplintering in het muzieklandschap groter is dan ooit tevoren en er elke week nieuwe hypes verschijnen, blijft de groep één van de weinige die bovenaan op de line-up van zowat elk zomerfestival kunnen staan zonder dat iemand daarover valt. Yorke en co. komen – in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden – zelf niet aan het woord in de documentaire: Clavel en Arte zijn vooral gaan rondhoren bij kenners van hun oeuvre.