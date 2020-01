Op expeditie met Bartel Van Riet: 'Heel leuk om de deelnemers te zien afzien'

Bartel Van Riet «De vorige editie van ‘Expeditie Robinson’, die van 2018, was al enorm pittig – het was aanhoudend pokkeheet – maar deze editie sloeg pas écht alles. Op het weer viel werkelijk geen peil te trekken: ’t ging in no time van bloedheet naar ijzig koud, en in de tussentijd had je constant van dat laffe weer waar je compleet futloos van wordt. Vergelijk het met een sauna: op zich heel leuk, en het hoort natuurlijk ook bij een land als de Filipijnen, maar bij momenten was het toch echt iets té warm, zeker als je er ook nog eens de ontbering en de vermoeidheid bijtelt.

»Ook op mentaal vlak was het misschien wel het zwaarste seizoen van allemaal, omdat het een rasechte België – Holland is geworden. Ik stond bij momenten versteld van het chauvinisme van de deelnemers, vooral in de confrontaties.»