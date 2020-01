DRAMA Maar dat is natuurlijk relatief: zelfs op een mindere dag creëert Payne nog het soort intelligente cinema waar veel andere regisseurs een orgaan veil voor hebben. In de nabije toekomst wordt een technologie ontwikkeld waarmee mensen zich kunnen laten inkrimpen tot zo’n 12 centimeter: een handige oplossing voor de overbevolking. Matt Damon en Kristen Wiig zijn de eersten die zich laten ‘downsizen’, maar al snel beseft het koppel dat hun problemen niet kleiner zijn geworden. Payne puurt best scherpe satire uit het fascinerende opzet. Alleen had dat verhaal, met zijn 135 minuten, best wat strakker verteld kunnen worden. Of – daar komt-ie – gedownsized kunnen worden.