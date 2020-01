'Sakawa' op NPO2 toont hoe jonge Ghanezen u online oplichten

ACTUA Maar in Ghana is oplichting via het internet een zeer populaire bron van inkomsten bij jongeren. De reden: veel van onze oude computers worden naar dat land verscheept om uit elkaar gehaald te worden, en wie handig is, kan er data en e-mailadressen uit recycleren. Via een datingsite kun je daarna met een vals profiel contact opnemen met westerse mannen en geld vragen voor een vliegticket of een paspoort, bijvoorbeeld. De Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah laat zien hoe dat in zijn werk gaat in de documentaire ‘Sakawa’, waarvoor hij in zijn land van oorsprong ging praten met enkele oplichters: geen doorgewinterde criminelen, maar veelal jonge Ghanezen die moeten rondkomen met een paar dollar per dag en het internet als de enige uitweg uit de armoede zien.