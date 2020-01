'Parasite', de grootste verrassing bij de Oscarnominaties

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM ‘Joker’ was de grootste slokop bij de Oscarnominaties, maar dé grootste verrassing, dat was deze Zuid-Koreaanse parel, die in maar liefst zes categorieën meedingt naar een beeldje, waaronder Beste Niet-Engelstalige Film én Beste Film (een eer die een niet-Engelstalige film zelden te beurt valt). In zijn meest voldragen prent tot nu toe schetst rasfilmer Bong Joon-ho (‘Snowpiercer’, ‘Okja’) een genadeloos portret van het Koreaanse kapitalisme: met allerlei listen en smoesjes raakt de arme familie als personeel binnen bij de rijke familie Park – en in hun prachtige huis ontvouwt zich algauw een absurdistische klassenstrijd. Die ene prachtige montagesequentie waarin de Kims de arme huishoudster van de Parks buitenspel zetten, zou op zijn minst al een beeldje voor Beste Montage moeten opleveren op 10 februari – méér mag ook.