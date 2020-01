'The New Pope' van Paolo Sorrentino zal niet hoeven onderdoen voor voorganger 'The Young Pope'

Vanaf 26/1 te zien op Play

SERIE Anthony Hopkins is te zien als Benedictus XVI in ‘The Two Popes’ op Netflix, Jude Law kroop in de huid van de jonge, onconventionele (en geheel fictieve) paus Pius XIII in de serie ‘The Young Pope’ en nu duikt John Malkovich op in het vervolg op die reeks. Malkovich speelt een rijke Engelse aristocraat die gekozen wordt als opvolger van Pius XIII, nadat die op het einde van de eerste reeks in een coma belandde. De machtsoverdracht is niet naar de zin van een kleine groep fanatici, die Pius vereren als een levende heilige en – nadat hij miraculeus is ontwaakt – zelfs als de nieuwe Messias. De Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino maakte in 2016 een erg ambitieuze, kleurrijke en bij momenten geschifte tv-trip van ‘The Young Pope’, en aan de trailer te zien zal ‘The New Pope’ daar niet voor hoeven onder te doen. Halleluja!