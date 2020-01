'The Goop Lab' op Netflix: Verdient Gwyneth Paltrows bedrijf miljoenen aan de goedgelovige mens?

Vanaf 24/1 te zien op Netflix

DOCU Het is een vraag die zich opdrong bij de ‘vaginakaars’ die Gwyneth Paltrow onlangs op de markt bracht en die in een mum van tijd uitverkocht was, en die je je ook stelt bij ‘The Goop Lab’, de nieuwe Netflixreeks over het lifestylebedrijf van de actrice. Op de poster staat Gwyneth namelijk al lachend in een gestileerde tekening waarin je moeiteloos een vulva kunt herkennen, met daarbovenop de slagzin ‘Reach new depths’. Nu, er is één groep die allerminst kan lachen met Goop: wetenschappers. Veel van de producten en therapiën op de site zijn immers niet alleen vreemd – genezende stickers die je op je lichaam kleeft, een ei dat je vagina reinigt – maar ook gevaarlijk, omdat ze dingen beloven die wetenschappelijk allesbehalve hard te maken zijn. ‘The Goop Lab’, zo vrezen zij, is vooral een lange commercial voor een bedrijf dat nu al veel geld verdient – de waarde van Goop wordt op 250 miljoen dollar geschat – aan de goedgelovigheid van de mens.