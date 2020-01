'Pandemic: how to prevent an outbreak' op Netflix

Vanaf 22/1 te zien op Netflix

DOCU Blijf dan maar ver weg van deze nieuwe documentaire, die vertelt hoe griepepidemies in het verleden lelijk huis hebben gehouden – met als hoogtepunt de Spaanse griep die 100 jaar geleden misschien wel 100 miljoen slachtoffers heeft gemaakt – maar ook in de toekomst een gevaar blijven vormen. Door het toegenomen vliegverkeer kan een nieuwe dodelijke versie zich zo snel over de planeet verspreiden dat de wetenschap altijd achter de feiten zal aanhollen. Of zoals één expert zegt: ‘Het is niet de vraag óf er een nieuwe griepepidemie komt, maar waar en wanneer.’ Hatsjie!