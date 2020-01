'Sanditon' op BBC First, gebaseerd op het onafgewerkte boek van Jane Austen

Vanaf 26/1 te zien op BBC First

SERIE Het onafgewerkte boek, op het moment van Austens dood nauwelijks meer dan een novelle, verscheen postuum onder de titel ‘Sanditon’ en is nu ook, als laatste in de rij Austenboeken, voor het eerst verfilmd. Andrew Davis, de scenarist van onder meer ‘Pride and Prejudice’ en ‘Les Misérables’, mocht het verhaal, over de onconventionele jongedame Charlotte die terechtkomt in het duffe plaatsje Sanditon, in een script gieten en vooral uitbreiden: de elf hoofdstukken die Austen naliet, vormen grotendeels de basis van de eerste aflevering, de zeven andere afleveringen moest Davies helemaal zelf verzinnen.