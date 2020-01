De films die u deze week moet zien (van 24 tot 28 januari)

VIJF, VRIJDAG 24 JANUARI, 20.35

MYSTERY Testamentfilm van Stanley Kubrick, met Tom Cruise die een seksuele odyssee door het nachtelijke New York onderneemt, nadat zijn vrouw (Nicole Kidman) hem haar buitenechtelijke fantasieën heeft opgebiecht. Freudiaans drama met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt een onvergetelijke orgiescène.

Q2, VRIJDAG 24 JANUARI, 20.35

DRAMA Na een reeks voltreffers – ‘About Schmidt’, ‘Sideways’ en ‘Nebraska’ – stond ‘Downsizing’ te boek als een wat mindere Alexander Payne. Maar dat is natuurlijk relatief: zelfs op een mindere dag creëert Payne nog het soort intelligente cinema waar veel andere regisseurs een orgaan veil voor hebben. In de nabije toekomst wordt een technologie ontwikkeld waarmee mensen zich kunnen laten inkrimpen tot zo’n 12 centimeter: een handige oplossing voor de overbevolking. Matt Damon en Kristen Wiig zijn de eersten die zich laten ‘downsizen’, maar al snel beseft het koppel dat hun problemen niet kleiner zijn geworden. Payne puurt best scherpe satire uit het fascinerende opzet. Alleen had dat verhaal, met zijn 135 minuten, best wat strakker verteld kunnen worden. Of – daar komt-ie – gedownsized kunnen worden.

CAZ, VRIJDAG 24 JANUARI, 20.40

KOMEDIE Charlie Sheen speelt de getalenteerde maar rebelse gevechtspiloot Topper Harley – die naam alleen al! – in deze hilarische parodie op ‘Top Gun’ en nog een resem andere blockbusters uit de late jaren 80. Heerlijk onnozele komedie van het team achter ‘Airplane’ en ‘The Naked Gun’.

VTM, ZATERDAG 25 JANUARI, 20.30

ACTIE De afwezigheid van Paul Walker laat zich voelen in deze achtste aflevering van de franchise. De plot – Dom wordt door hackster Charlize Theron verleid tot het slechte pad – heeft dan ook even tijd nodig om zijn richting te vinden, maar de autostunts zijn naar goede gewoonte fenomenaal.

CAZ, ZATERDAG 25 JANUARI, 20.40

AVONTUUR Wanneer Mel Gibson regisseert, mag je gerust zijn dat er bloed gaat vloeien. Zo ook in deze avonturenfilm, over een jonge Mayakrijger in de 15de eeuw, die ontvoerd wordt door een vijandige stam om geofferd te worden. Een uitputtend, maar ongelooflijk opwindend jungleverhaal.

CANVAS, ZATERDAG 25 JAN., 22.30

DRAMA Loodzwaar, maar erg indrukwekkend drama van de Russische grootmeester Andrei Zvyagintsev (‘Leviathan’) over een koppel dat zijn 12-jarige zoon plots ziet verdwijnen terwijl het verwikkeld is in een bitse echtscheiding. Gooi alle hollywoodiaanse verwachtingen overboord: dit is kille, maar essentiële cinema.

NPO 3, ZATERDAG 25 JANUARI, 23.05

CRIME Het eerste deel van de Zweedse ‘Millennium’-trilogie, met Michael Nyqvist als journalist die samen met hacker Noomi Rapace een 40 jaar oude verdwijningszaak onderzoekt. Een sterk verhaal over misbruik, dat na #MeToo alleen maar aan actualiteitswaarde heeft gewonnen.

ZES, ZONDAG 26 JANUARI, 22.25

THRILLER Nicole Kidman en Sam Neill pikken met hun plezierboot een drenkeling op (Billy Zane), die het al snel niet zo goed met hen blijkt voor te hebben. Intense, claustrofobische thriller, die zowel Kidman als regisseur Phillip Noyce een ticket van Australië naar Hollywood opleverde in 1989.

Q2, MAANDAG 27 JANUARI, 20.35

ACTIE Het sluitstuk van phase one uit het Marvel Cinematic Universe was een plezierige ensemblefilm, die alle superhelden voor het eerst bij elkaar bracht. Het verhaal is eigenlijk wat flauw, maar regisseur Joss Whedon geeft schwung aan de dialogen én, wellicht nog belangrijker, aan de actie.

CAZ, MAANDAG 27 JANUARI, 20.40

DRAMA Grimmige, soms zelfs gruwelijke neonoir op zijn Limburgs, met Matthias Schoenaerts als veehandelaar die betrokken raakt bij de moorddadige praktijken van de hormonenmaffia. Uitstekend geacteerd, niet alleen door Schoenaerts maar ook door Jeroen Perceval als zijn jeugdvriend.

CAZ, DINSDAG 28 JANUARI, 20.40

ACTIE Arnold Schwarzeneggers comebackfilm na zijn politieke carrière is een bewust cartooneske actiefilm, geregisseerd door Koreaan Jee-woon Kim. Geestige, over the top throwback naar Arnolds films uit de jaren 80, met de Oostenrijkse Eik als een sheriff die een Mexicaanse druglord moet stoppen.