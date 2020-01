De documentaires die u deze week graag informeren (van 26 tot 28 januari)

Canvas, zon. 26 jan., 20.55

NATUUR De fauna en flora op afgelegen eilanden zijn altijd wat kleurrijker en vreemder dan in pakweg de Kempen. De BBC gaat op reis naar drie van de meest exotische bestemmingen: Madagascar, Borneo en Hawaï.

Discovery, zon. 26 jan, 22.50

GESCHIEDENIS Dertig jaar lang bleef Dennis Rader, alias BTK, die tien mensen op gruwelijke wijze heeft gedood, ongrijpbaar. Tot zijn dochter argwaan kreeg en naar de politie stapte. In deze docu doet ze haar verhaal.

Canvas, zon. 26 jan., 21.45

GESCHIEDENIS Zelfs in de hel zijn er gradaties: vierhonderd jonge vrouwen werden in Auschwitz onderworpen aan gruwelijke medische en gynaecologische experimenten. Deze nieuwe documentaire vertelt hun verhaal.

BBC 2, din. 28 jan., 22.00

GESCHIEDENIS Niet alleen de bevrijding van Auschwitz wordt herdacht: in april is het ook 75 jaar geleden dat de Britten binnentrokken in Bergen-Belsen, één van de grotere kampen, waar Anne Frank is gestorven.

Canvas, din. 28 jan., 23.05

GESCHIEDENIS Vierdelige documentairereeks van CNN over de opkomst en de val van Richard Nixon, één van de vier Amerikaanse presidenten tegen wie ooit een afzettingsprocedure is opgestart.

NPO 2, dinsdag 28 januari, 22.40

ACTUA Bij internetfraude in Afrika denken we in de eerste plaats aan al die Nigeriaanse prinsen die hun erfenis willen delen met minder bemiddelde westerlingen. Maar in Ghana is oplichting via het internet een zeer populaire bron van inkomsten bij jongeren. De reden: veel van onze oude computers worden naar dat land verscheept om uit elkaar gehaald te worden, en wie handig is, kan er data en e-mailadressen uit recycleren. Via een datingsite kun je daarna met een vals profiel contact opnemen met westerse mannen en geld vragen voor een vliegticket of een paspoort, bijvoorbeeld. De Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah laat zien hoe dat in zijn werk gaat in de documentaire ‘Sakawa’, waarvoor hij in zijn land van oorsprong ging praten met enkele oplichters: geen doorgewinterde criminelen, maar veelal jonge Ghanezen die moeten rondkomen met een paar dollar per dag en het internet als de enige uitweg uit de armoede zien.