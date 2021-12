10 heerlijk nostalgische kinderfilms om uw kroost nog even zoet te houden voor de Sint komt

Uw ukken weten tot uw wanhoop geen blijf met zichzelf nu de Sint en zijn Pieten over de daken rondwaren? Geen nood: uit het huidige aanbod van de streamingdiensten hebben wij 10 onverwoestbare kinderfilmklassiekers geselecteerd die hen - zeker met een zak nic-nacjes erbij - toch éven zoet zal houden.

FREE WILLY (NETFLIX)

Als ouder voelt u zich uiteraard geroepen om uw kinderen kennis te laten maken met de belangrijkste titels uit uw eigen kindertijd, in de hoop dat ook zíj net als u onder de betovering zullen komen. Wel, we geven het u op een natgespetterd briefje: ook uw kids zullen met hart en ziel vallen voor dit inmiddels 27 jaar oude maar onverslijtbare verhaal over de vriendschap tussen een jongen en een orka.

E.T. (AMAZON PRIME)

Het is maar een mening natuurlijk, maar volgens ons is de ontwikkeling van uw kinderen pas compleet wanneer u hen in de grote warme ogen van E.T. hebt laten kijken. En u mag zelf natuurlijk óók meekijken naar deze oerklassieker van Steven Spielberg: wedden dat u zich bij het horen van de magnifieke muziek van John Williams en bij het zien van die door de lucht zwevende BMX-crossfietsen weer heel even tien jaar zult voelen?

HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE (AMAZON PRIME)

Zeker de allereerste episode van de monumentale Harry Potter- franchise, die in z'n geheel op Amazon Prime staat, is uitermate geschikt voor het jonge volkje. O ja: indien uw ukken de ondertiteling nog niet kunnen lezen en geen Engels begrijpen, dan kunt u altijd de Nederlandse audio aanknippen: ook in de nagesynchroniseerde versie blijven zinnetjes als 'Pa is een Dreuzel, ma is 'n heks. Een hele schok toen-ie dat ontdekte!' hun betoverende charme behouden.

THE GOONIES (AMAZON PRIME)

Of deze legedarische jeugdfilm uit 1985 dan niet gedateerd is? No way! Oké, de outfits van de Goonies (Sean Astin! Corey Feldman! Jeff Cohen! Ke Huy Quan!) mogen dan uit de mode zijn, en die crossfietsen zie je vandaag ook niet meer, maar de essentiële ingrediënten van het avontuur - de schattenkaart! De onderaardse gangen! Het piratenschip van Willy Eenoog! - zijn simpelweg onverwoestbaar.

PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (DISNEY+)

Hoio! Hoio! Het geweldige aan de 'Pirates of the Caribbean'-franchise, waarvan de eerste aflevering onbetwist de charmantste is, is dat iederéén tussen 7 en 77 zich mag laten meevoeren door de wervelende avonturen van Jack Sparrow, Elizabeth Swann en Will Turner (al zullen de allerkleinsten aan de griezelige Kapitein Barbossa misschien wel enkele nachtmerries overhouden). Achteraf mag u het hele avontuur zélf nog eens naspelen met het piratenschip van Playmobil dat de Sint in de schoorsteen heeft gedropt!

HOME ALONE (DISNEY +)

Disney + heeft zopas alle 'Home Alone'-films online geplaatst, het gloednieuwe 'Home Sweet Home Alone' daarbij inbegrepen. Maar geen enkele van de vijf vervolgfilms - en al zeker die bedroevende nieuwe remake van Dan Mazer niet - beschikt over het bruisende fungehalte, de aanstekelijke charme, en over de algehele goofy atmosfeer van de allereerste film uit 1990. Maak er nog maar eens een dolle Kerst van, Kevin!

MATILDA (NETFLIX)

Danny DeVito's verfilming van het boek van Roald Dahl, over een meisje dat haar verborgen krachten aanwendt om af te rekenen met haar tirannieke schooldirecteur, mag één van de verrukkelijkste kinderfilms aller tijden worden genoemd: en wie het daar niet mee eens is, vliegt in 't Stikhok van Mevrouw Bullstronk! Waarschuwing: na het zien van de taartscène zullen uw kinderen in navolging van Bruce hun monden propvol chocoladecake willen proppen. Burp!

THE ADDAMS FAMILY (STREAMZ)

Toegegeven, de leden van de familie Addams (Morticia! Gomez! De door de dood geobsedeerde Wednesday! Thing!) gedragen zich een tikje macaber: zo durft Oom Fester (Christopher Lloyd!) weleens een bad te nemen terwijl hij een brandende gloeilamp vlák boven het water tussen zijn tanden houdt geklemd. Speel dát vooral thuis niet na, maar voor de rest dienen uw koters deze schitterende classic van Barry Sonnenfeld toch minstens één keer in hun kindertijd hebben gezien.

JUNGLE CRUISE (DISNEY +)

Slangen die tevoorschijn komen uit de holle oogkassen van schedels, koppensnellers die de gifpijlen laten flitsen, een kolkende rivier die uitmondt in een donderende waterval, Dwayne Johnson en Emily Blunt die samen aan een liaan door de jungle zwieren en een Duitse booswicht (met groot genoegen vertolkt door Jesse Plemons) die precies het juiste demonische lachje laat horen: dit pretentieloze jungle-avontuur staat garant voor twee uur dolle fun.

PETER EN DE DRAAK (DISNEY +)

Deze door David Lowery ('The Green Knight') geregisseerde live action-remake van de animatiefilmklassieker ‘Peter en de Draak’ uit 1977 is een droom van een film: in de bossen hangt een magische atsmofeer, de muziek is prachtig, en de vriendschap tussen het weeskind Pete en Elliott de draak doet de harten openbloeien. Niet verbaasd zijn wanneer uw kinderen achteraf aan Sinterklaas een levende draak vragen!