22 spraakmakende filmtoppers die u nu kan bekijken: ‘Een Oscar, snel!’

U heeft, na al die gevulde kalkoenen, kerststronken, veggie-tapas en verwenste rodebietendressing die u de voorbije dagen achter de kiezen kreeg, trek in eens iets anders? In een goed filmpje, bijvoorbeeld? Dat treft: in de feestelijk heropende bioscopen en op de diverse streamingdiensten en VOD-platformen wémelt het dezer dagen van de steengoede, entertainende, boeiende en inventieve kwaliteitsfilms. Voor u voorgeproefd en goedgekeurd: een raclette van 22 spraakmakende filmtoppers!

‘SPENCER’

'Spencer' Beeld imdb

De fans van oerconventionele biopics à la ‘Lincoln’ en ‘Ray’ zullen wellicht raar opkijken van dit vreemdslachtige curiosum waarin we Lady Diana soep met parels zien eten en gesprekken zien voeren met de geest van de in 1536 onthoofde Anna Boleyn. De liefhebbers van gedurfde en originele cinema daarentegen zullen van kop tot teen onder de betovering komen van de puike vertolking van Kristen Stewart, van de hypnotiserende filmstijl van regisseur Pablo Larraín en van de onwerkelijke soundscapes van Jonny Greenwood.

Te zien in de bioscoop, op Telenet, Proximus, Picl en Cinema bij je thuis.

‘UN MONDE’

'Un Monde' Beeld Lumière

De speelplaats: voor sommige ukken het paradijs, voor andere kinderen een traumatiserend purgatorium waar de pestkoppen meedogenloos en de juffen onverschillig zijn. Dit Waalse drama met de intensiteit van een survivalfilm staat op de shortlist van de Oscar voor beste buitenlandse film: félicitations!

Te zien in de bioscoop, op Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘KOM HIER DAT IK U KUS’

KOM HIER DAT IK U KUS Beeld rv

Toegegeven: echt vrolijk zult u niet worden van dit inktzwarte, op de roman van Griet Op de Beeck gebaseerde portret van een vrouw die met een welhaast ondraaglijke lijdzaamheid de ene vernedering na de andere ondergaat. Maar de ijzersterke vertolkingen van Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens en Stefan Perceval maken indruk, net als de messcherpe regie van Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden (‘Ne me quitte pas’).

Te zien op Picl en Cinema bij je thuis.

‘ TITANE’

Titane Beeld RV

Bloederige moorden! Onfunctioneel naakt! Een vrouw die seks heeft mét een auto! Tepels die zwarte olie lekken! Is de winnaar van de Gouden Palm op het jongste filmfestival van Cannes een grensverleggend meesterwerk, een provocerend feministisch pamflet, een poëtisch liefdesverhaal, of een misselijkmakende, van de pot gerukte snertfilm? Kijk en oordeel zelf!

Te zien op Proximus, Zebracinema, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘THE CARD COUNTER’

Oscar Isaac in 'The Card Counter'. Beeld Focus Features

Paul Schraders ijzersterke portret van een Irakveteraan die er maar niet in slaagt om de demonen uit het verleden van zich af te schudden. In Hollywood schrijft haast niemand mooiere dialogen dan Schrader, en Oscar Isaac zet na ‘Scenes from a Marriage’ opnieuw een door de ziel klievende vertolking neer. Een Oscar voor Oscar, snel!

Te zien in de bioscoop.

‘ANNETTE’

'Annette' Beeld Amazon

Adam Driver en Marion Cotillard die door de nachtelijke straten van Los Angeles marcheren terwijl ze luidkeels het geweldige ‘So May We Start’ van de Sparks meezingen: unieker, feestelijker en opwindender kan een openingsscène haast niet worden. In de tweede helft zakt de betovering een beetje weg, maar dat neemt niet weg dat deze eigenzinnige rockmusical van Léos Carax honderd keer gedurfder, inventiever en poëtischer mag worden genoemd dan Spielbergs geesteloze ‘West Side Story’-remake.

Te zien op Picl en Cinema bij je thuis.

‘THE POWER OF THE DOG’

Benedict Cumberbatch in 'The Power of the Dog' Beeld Netflix

Deze bevreemdende western mag nu al een moderne klassieker worden genoemd, met dank aan de poëtische regie van Jane Campion, de magnifieke fotografie van Ari Wegner, en vooral dankzij de fenomenale vertolking van Benedict Cumberbatch als de ruige cowboy met de bruinlederen beenstukken, de rinkelende sporen en de gehavende ziel. See you at the Oscaruitreiking, Benedict!

Te zien in de bioscoop en op Netflix.

‘PROMISING YOUNG WOMAN’

Beeld Merie Weismiller Wallace; SMPSP

#MeToo, #TimesUp, het gif van de mannelijke trots, het tegengif van de veranderende tijdsgeest: het zit allemaal vervat in dit even entertainende als confronterende portret van een vrouw (de fantastische Carey Mulligan) die er zo haar eigen methodes op nahoudt om als een wraakdemon af te rekenen met de mannen die haar ongevraagd bepotelen.

Te zien op Proximus, Telenet, Amazon Prime, Zebracinema, Picl en Cinema bij je thuis.

‘DRUNK’

Drunk - Mads Mikkelsen Beeld Henri

In dit Deense drama dat minstens even diep in de ziel snijdt als ‘Jagten’, het vorige meesterwerk van regisseur Thomas Vinterberg, besluiten vier vrienden - onder wie de immer machtige Mads Mikkelsen - de hypothese uit te testen die stelt dat het leven mooier wordt wanneer je constant tipsy bent. Hun kater is niet minder groot dan de krop in uw keel.

Te zien in de bioscoop, op Proximus, Picl en Cinema bij je thuis.

‘NOMADLAND’

Frances McDormand in 'Nomadland' Beeld x

Wat begint als een half-poëtisch, half-documentair portret van een groep moderne nomaden die in hun campers de Verenigde Staten afschooien, bloeit langzaam maar zeker open tot de zielsaangrijpende levensschets van een dame in de rouw (Frances McDormand). Dit monumentale dichtwerk van regisseuse Chloé Zhao won drie Oscars: beste film, beste regie en beste actrice.

Te zien op Disney +.

‘THE GREEN KNIGHT’

Beeld Eric Zachanowich / A24 Films

Ondanks de mistige kastelen, de briesende paarden, de dolende ridders (Dev Patel!) en de smachtende jonkvrouw die u in het middeleeuwse landschap zal kunnen ontwaren, verwacht u maar beter géén traditionele ridderfilm: David Lowery’s betoverend mooie verfilming van de uit de 14de eeuw daterende ridderroman ‘Sir Gawain and the Green Knight’ bloeit immers open tot een hypnotiserende odyssee doorheen een steeds surrealistischer wordend universum dat wordt bevolkt door naakte reuzen, een mythische boommens, en een pratende vos.

Te zien op Proximus, Telenet, Zebracinema, Picl en Cinema bij je thuis.

‘MADRES PARALELAS’

Madres paralelas Beeld rv

Onze liefde voor Pedro Almodóvar was de laatste jaren een beetje bekoeld (dios mío, dat ellendige ‘Los amantes pasajeros’!), maar met ‘Madres Paralelas’, een hartverscheurend melodrama dat openbloeit tot een stilmakende mijmering over het onverwerkte duistere verleden van Spanje, zit hij nog eens op het torenhoge niveau van ‘Habla con ella’. En voor Penélope Cruz bestaan er maar twee woorden: grootse actrice!

Te zien in de bioscoop.

‘THE FATHER’

'The Father' Beeld x

Sommige scènes zijn zó bevreemdend dat u zich in iets van M. Night Shyamalan waant, maar vergis u niet: dit magistrale Britse drama duwt u in het vreemd malende brein van een man die aan Alzheimer lijdt. En sorry hoor, Hannibal, maar de met een Oscar bekroonde Anthony Hopkins zet hier misschien wel de allerbeste rol uit zijn indrukwekkende carrière neer.

Te zien op Streamz, Telenet, proximus, Zebracinema, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘SUPERNOVA’

Supernova movie still Beeld rv

Iets minder monumentaal dan ‘The Father’, maar toch zullen uw ooghoeken het niet droog kunnen houden tijdens uw ontmoeting met Sam (Colin Firth) en de dementerende Tusker (Stanley Tucci), twee ouder wordende geliefden die nog één keer samen op roadtrip gaan en onderweg snoeihard worden getroffen door het besef dat hun gezamenlijke tijd op deze aardkloot opraakt.

Te zien op Proximus, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘PETITE MAMAN’

Petite maman film stills Beeld rv

Twee jaar na het magistrale ‘Portrait de la jeune fille en feu’ schenkt de begaafde Franse regisseuse Céline Sciamma ons een in sprookjesachtige eenvoud uitblinkende tijdreisfilm over een klein meisje dat in het bos een wel héél speciaal vriendinnetje leert kennen (voor een moddervette spoiler: zie de titel).

Te zien op Telenet, Zebracinema, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘DON’T LOOK UP’

Beeld NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Of u er nu wild van bent of er totaal op afknapt, iederéén zal moeten toegeven dat er maar weinig films bestaan die de klimaatontkenners, de politiekers, de complotdenkers, de celebs, de sociale media en de wappies doeltreffender in hun hemdje zetten dan deze heerlijk sarcastische satire van de maker van ‘Vice’ en ‘The Big Short’.

Te zien in de bioscoop en op Netflix.

‘QUO VADIS, AÏDA?’

Quo Vadis, Aida Beeld rv

‘Deze film vertelt een ijzersterk verhaal, en ik hoop dat u er evenveel van geniet als ik.’ Is getekend: Barack Obama, die deze ontluisterende reconstructie van de val van Srebrenica (achter die imponerende knevel herkent u Johan Heldenbergh als de omstreden VN-kolonel Karremans) volledig terecht opnam in zijn lijstje met zijn favoriete films van 2021.

Te zien op Telenet, Proximus, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’

Spiderman - no way home Beeld RV

Zelden meegemaakt: in de bioscoopzaal waar wij met een luid bonzend hart, een versnelde polsslag en met een hemelsbrede glimlach naar het geweldige nieuwe Marvel-avontuur van de roodblauwe webslingeraar zaten te kijken, barstte het publiek welgeteld drie keer uit in een luid applaus. En inderdaad: práchtig gewoon hoe die drie oude bekenden via een openspringend ruimtetijdportaal onverwacht het verhaal binnenstappen. Blij jullie terug te zien, kerels!

Te zien in de bioscoop.

‘ONODA’

Onoda Movie Beeld rv

Het onwaarschijnlijke maar hartstikke waargebeurde verhaal van Hiroo Onoda, een Japanse soldaat die in de jungle op het Filipijnse eiland Lubang dertig jaar lang in de veronderstelling leefde dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds aan de gang was. Hoogtepunt: de welhaast surreëele scène waarin de vergeten soldaat op 24 juli 1969 in zijn W.O.II-uniform via een transistorradio naar het rechtstreekse verslag van de maanlanding zit te luisteren.

Te zien op Proximus, Sooner, Picl en Cinema bij je thuis.

‘THE LOST DAUGHTER’

The Lost Daughter (Netflix) Beeld RV

In haar sfeervolle, door een topprestatie van Olivia Colman gedragen verfilming van de roman van Elena Ferrante doorbreekt de debuterende regisseuse Maggie Gyllenhaal - de zus van Jake - een pijnlijk taboe: namelijk dat er moeders zijn die de loodzware verantwoordelijkheid van het ouderschap niet aankunnen en ondanks de liefde die ze voor hen voelen gek worden van hun eigen koters.

Te zien in de bioscoop en op Netflix.

‘THE HAND OF GOD’

The Hand of God Beeld Netflix

De schoonheid van de lichtjes van Napels in de nacht, de naakte welvingen van Tante Patrizia, de verwoestende pijn van het verlies, de troostende kracht van videocassettes en de reddende hand van Diego Maradona: u ziet en voelt het allemaal in Paolo Sorrentino’s zielsontroerende terugblik op zijn tienerjaren in Napels.

Te zien in de bioscoop en op Netflix.

‘DUNE’

Dune - Film (USA-2021) - Denis Villeneuve - Caption: Timothée Chalamet (Paul Atreides) Beeld TMDb

Eigenlijk horen de klievende Hooglinieschepen, de wapperende banieren van het geslacht Atreides, de gigantische zandwormen van de planeet Duin en de zwarte lokken van Timothée Chalamet thuis op het grote witte doek. Maar zelfs op het kleine scherm zullen de epische kracht en de verschroeiende woestijnhitte uit Denis Villeneuves schitterende verfilming van de sciencefictionclassic van Frank Herbert, door u in Humo’s Pop Poll verkozen tot de beste film van 2021, voelbaar zijn. Hier met die Specie!

Te zien op Telenet, Proximus, Google Play en Apple TV.