22 zonnige zomerfilms om mee af te koelen

Voor als u nog eens in een volledig verduisterde kamer naar een film wil kijken om de hitte te ontsnappen.

‘Call me by your name’

We zullen aan ‘Call Me by Your Name’ terugdenken zoals we aan die ene jeugdliefde terugdenken – de spieren verstramd van heimwee en met op iedere wimper een traan.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play en dvd

‘Point Break’

De alchemie van deze vreemde actiefilm, waarin Keanu Reeves - young, dumb, and full of cum - een arrogant FBI-groentje speelt, valt maar moeilijk uit te leggen. Om het maar eens heel simpel te zeggen: ‘Point Break’ hééft iets.

Beschikbaar op Apple TV, dvd

'Jean de Florette' Beeld ammb

‘Jean de Florette’

‘Jean de Florette’ is één van die geliefde Franse classics die we ongeveer één keer per jaar in de dvd-speler schuiven; en altijd opnieuw slaagt het trieste verhaal van Jean (Gérard Depardieu), de gebochelde belastingontvanger die door een erfenis eigenaar wordt van een lap grond in de Provence, erin om ons tot op het bot te ontroeren.

Beschikbaar op Apple TV, dvd

‘Jaws’

Het tijgerhaaimeesterwerk waarmee het toen 29-jarige supertalent Steven Spielberg zichzelf definitief op de kaart zette. Een onwaarschijnlijk spannende en verrassend gruwelijke film die het ‘Je moet zo weinig mogelijk van het monster tonen!’-principe (zie ook: ‘Alien’) tot edele kunst verhief.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Prime

‘Vicky Cristina Barcelona’

‘Vicky Cristina Barcelona’ is een wolk van een film: je glijdt er zachtjes in, je surft heel even mee met Scarlett Johansson en Penélope Cruz op een mediterraans briesje, en je komt er zwevend weer uit.

Beschikbaar op Apple TV, Sooner, Cinemember, Prime, dvd

Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, en Ke Huy Quan in 'The Goonies' (1985) Beeld RV

‘The Goonies’

Zelfs na al die jaren brengt ‘The Goonies’ ons terug naar de magische wereld van de kindertijd. Hoed af voor Steven Spielberg, die het verhaal bedacht: hij wéét dat er van ondergrondse tunnels, ophaalbruggen en wildwaterbanen een ongelooflijke aantrekkingskracht uitgaat.

Beschikbaar op Apple Tv, Google Play, Prime, dvd

‘Lawrence of Arabia’

Deze prachtig geregisseerde film vertelt het waargebeurde verhaal van T.E. Lawrence (Peter O’Toole), een Britse luitenant die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten de bedoeïenen trachtte te verenigen in een opstand tegen de Turken en al doende uitgroeide tot een mythische figuur.

Beschikbaar op Apple TV, dvd

‘The Red Turtle’

Het spijt ons, lieve Dory, maar we gaan je alleen op de koraalbank laten zitten: wij hebben ons hart geschonken aan een rode schildpad. Alleen al dat beeld van die eenzame man op het strand onder de volle maan: sublieme onbewoonde-eilandpoëzie.

Beschikbaar op Apple TV, Sooner, Google Play, MyLum.tv, dvd

‘Deliverance’

John Boorman sleurt je mee in een stormstroom van memorabele taferelen, van de ongewild grappige ‘Wonen hier nog hillbillies?’-openingsdialoog tot de merkwaardige, elegische epiloog met de rijdende kerk en de doodskisten die uit de aarde worden getrokken.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, dvd

'The Two Faces of January' Beeld RV

‘The Two Faces of January’

Een karaktergedreven plot, exotische locaties, fraaie kostuums, een intrige die het meer moet hebben van de mood dan van de actie: ‘The Two Faces of January’ voelt in deze digitale tijden bijna aan als een anachronisme.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Sooner, dvd

‘La Grande Bellezza’

Twaalf klokslagen, hemels koorgezang en een ineenzijgende Chinese toerist luiden een magistrale trip in, die u – als u tenminste méé bent – in een magische roes zal brengen.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Cinemember, Netflix, Sooner, dvd

‘The Grand Budapest Hotel’

Het fictieve Budapest Hotel is één gigantische kijkkast, een overweldigend droompaleis dat gist van activiteit, een luisterrijke plaats waar wij graag eens zouden inchecken. Door Wes Anderson oogt de echte wereld altijd ongelofelijk grijs en saai.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Disney +, dvd

‘Magic Mike XXL’

In plaats van een spetterende floorshow vol flinterdunne g-strings, in het rond vliegende marinepetten en opzwepende disco, krijgt u van regisseur Gregory Jacobs een mooi meanderende, op zwoele hiphopbeats drijvende roadmovie cadeau.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Prime, dvd

‘Mektoub, My Love’

Abdellatif Kechiche laat je meedrijven op een stroom van sensaties, waarbij je nu eens in een rustige waterloop zit (de lange dialoogscènes) en dan weer in een stroomversnelling (de fuifscènes).

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Sooner, Cinemember, dvd

'Midsommar' Beeld rv

‘Midsommar’

Van in het begin bevroeden dat de personages gedoemd zijn en vervolgens uw voorgevoelens scène na scène met een griezelige onafwendbaarheid zien uitkomen: dát is het folterwerktuig waarmee Ari Aster u bijna tweeënhalf uur lang met een diabolisch genoegen zit te pijnigen.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Netflix, dvd

‘The Vast of Night’

De grandioze tracking shots onder de sterren; de prachtige symfonische muziek die af en toe bezit neemt van de geluidsgolven; de beheerste opbouw naar de beklijvende climax: het smelt allemaal samen tot een wonderlijke kijkervaring.

Beschikbaar op Prime

‘Ete 85’

Veel onverwachte magie in deze mooie coming-of-agefilm, maar François Ozon zou natuurlijk zijn listige zelf niet zijn wanneer hij, geheel trouw blijvend aan het boek overigens, niet een zekere donkerte zou laten binnensijpelen.

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Sooner, Cinemember, dvd

‘Une Fille Facile’

Pilaarbijters zullen wellicht struikelen over de naaktscènes, maar alle anderen zullen ontdekken dat ‘Une fille facile’ veeleer behoort tot het soort sensuele praatcinema waar alleen de Fransen het patent op hebben.

Beschikbaar op Netflix

‘Jungle Cruise’

Hoge verwachtingen hadden wij niet van deze op een pretparkattractie gebaseerde blockbuster, maar tot onze eigen verrassing kwamen we terecht in een stroomversnelling van fun.

Beschikbaar op Disney +, dvd

'Luca' Beeld rv

‘Luca’

‘Luca’ is een film die doet verlangen naar de mediterraanse zon, naar trenetto al pesto, naar in het gras op je rug liggen en kijken naar de sterren die eigenlijk vissen zijn, en naar een ritje op de Vespa terwijl de wind door je haren strijkt.

Beschikbaar op Disney +, dvd

‘Fire Island’

Doorheen ‘Fire Island’ waait niet alleen de geest van Jane Austen, maar ook de invloed van de praatfilms van Whit Stillman - te horen kletslullen over body positivity, over het fenomeen van het kinkshamen, en over heteronormativiteit.

Beschikbaar op Disney +

‘Le Meraviglie’

De regie van Alice Rohrwacher is – op een geruisloze, bijna mystieke manier – magnifiek. De tederheid waarmee de cineaste het leven van haar personages observeert, verleent aan de film bijwijlen zelfs iets dromerigs.

Beschikbaar op Cinemember, dvd