400.000 euro goed gespendeerd: Niels Destadsbader blijkt nog steeds vooral het kijkcijferkanon van VTM te zijn

Niet echt een beklijvend duel maar wel nipt geëindigd: de strijd om het hart van de Vlaamse schlagerfan. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Tien om te zien’ (met Niels Destadsbader als deelnemende artiest) haalde zondagavond bijna 600.000 kijkers, en deed daarmee net beter dan ‘Zomerhit’ op Eén (met Niels Destadsbader als presentator) een dag eerder.

‘Vive le vélo’ sloot een maand lang keuvelen over koers af met iets meer dan een half miljoen kijkers, na afloop van wat ook veruit de best bekeken rit uit de Tour des Femmes was: de bergetappe in de Vogezen lokte bijna 460.000 mensen, nog een stuk meer dan de openingsrit in Parijs (377.957‏).

De EK-finale bij de voetbalvrouwen tussen Engeland en Duitsland viel met 229.423 kijkers net buiten de lijst, en bevindt zich daar in het gezelschap van twee nieuwe programma’s. ‘Koolputters’, de docureeks op Canvas over het leven van de mijnwerkers (lees hier onze ★★★★☆-recensie), haalde met de eerste aflevering 200.417 kijkers, ‘Het beste bod’ op Play4 (lees hier onze ★★½☆☆-recensie) ging daar nog vlotjes onder: bij de start op maandag klopte het programma’s af 170.308 kijkers, de dagen daarna zakte het cijfer richting 150.000.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 29 juli tot en met donderdag 4 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 HET JOURNAAL (19U) EEN 686.090‏

2 SWITCH EEN 611.995

3 FC DE KAMPIOENEN EEN 591.136‏

4 TIEN OM TE ZIEN VTM 590.596‏

5 HET NIEUWS (19U) VTM 559.088

6 SPORTWEEKEND EEN 551.910‏

7 ZOMERHIT EEN 541.404‏

8 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 526.312‏

9 DE COLUMBUS EEN 512.307‏

10 VIVE LE VELO EEN 503.456‏

11 RONDE VAN FRANKRIJK D. EEN 458.814‏

12 DIE HUIS EEN 445.668‏

13 SPOED 24/7 EEN 419.022‏

14 BORN TO BE WILD EEN 399.040‏

15 HET JOURNAAL (13U) EEN 377.333

16 VAN ALGEMEEN NUT EEN 343.000‏

17 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 327.937‏

18 CLASICA SAN SEBASTIAN EEN 314.847‏

19 DE KOTMADAM VTM 314.255‏

20 REMARKABLE PLACES TO EAT EEN 307.365‏

21 UNION ST-GILLOISE/RANGERS FC VTM2 294.195‏

22 ANIMALITIS EEN 292.884‏

23 EXPEDITIE PAIRI DAIZA VTM 282.469‏

24 COMEDY TOPPERS VTM 272.417‏

25 HET JOURNAAL LAATEEN269.799‏

‏