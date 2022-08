Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Zomergasten’

Lieke Marsman (32) viel met haar debuut meteen in de prijzen, ze werd Dichter des Vaderlands en worstelt nu met kanker – enkele weken geleden moest ze een arm laten amputeren. Stof genoeg dus voor een drie uur durend gesprek.

Om 20.15 op NPO 2

'The Handmaiden' Beeld RV Magnolia Pictures

‘The Handmaiden’

In première: Park Chan-wooks beste film sinds ‘Oldboy’. Een dievegge doet zich voor als een dienstmaagd om een rijke Japanse aristocrate te beroven, maar belandt bij haar in bed. Verwacht een verknipte erotische thriller in drie hoofdstukken, gesitueerd in het door Japan geannexeerde Korea rond 1930.

Om 21.40 op Canvas

'Five Days at Memorial' Beeld Apple TV+

‘Five Days at Memorial’

Eind augustus 2005 trok de orkaan Katrina over New Orleans en de baai van Louisiana, met verwoestende gevolgen: toen de dijken het begaven, kwam een groot deel van de stad onder water te staan en moesten honderdduizenden mensen vluchten. De tol: bijna tweeduizend doden en ruim 125 miljard euro aan schade. John Ridley - we kennen hem onder andere van ‘12 Years a Slave’ - waagt zich nu ook aan aan een miniserie over de ramp.

Nu op Apple TV+

'Synecdoche, New York' Beeld rv

‘Synecdoche, New York’

Regiedebuut van Charlie Kaufman, scenarist van de moderne meesterwerkjes ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en ‘Being John Malkovich’. Een moeilijke maar mooie tragikomedie over een theatermaker die sukkelt met een existentiële crisis terwijl hij een replica van New York bouwt. Philip Seymour Hoffman schittert in de hoofdrol.

Om 23.24 op NPO 2

‘Louis Theroux: Miami Mega Jail’

Tweeluik waarin de Britse reportagemaker langsgaat in enkele van de meest beruchte gevangenissen van Florida, waar gewelddadige criminelen vastzitten en steekpartijen en rellen tot de orde van de dag behoren.

Om 23.11 op NPO 3

